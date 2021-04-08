ميعاد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وتوقيت صرف المكرمة الملكية

المساعدة المقطوعة في ظل سعي المملكة العربية في عهد سمو الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز للنهوض بالمواطنين وحياتهم وتوفير كافة السبل وإمكانيات العيشة والحياة برفاهية فإن السلطات في المملكة بناء على توجيهات الملك ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي اهتمامًا بالمواطنين أصحاب الدخول المحدودة والمعدومة لمساعدتهم في العيشة بكرامة وأن يحيوا حياة سعيدة بعيدة عن الفقر والعوز حيث تقدم المملكة لهم دعم نقدي لتمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية اللازمة للعيش بكرامة ومن أهم لبرامج الدعم التي تقدم في المملكة العربية السعودية هو المساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة

هى منحة تقدم في صورة دعم نقدي لطائفة فئات بعينها من أصحاب الدخول الضعيفة والمعدومة وتلك الفئات محصورة فيما هو آت:

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

الأشخاص الغير تحصلين على عمل.

أصحاب الإعاقات وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

أسر الشهداء والوجهاء.

الأرامل والمطلقات من السيدات.

كبار السن من الرجال والنساء.

الأسر التي لا عائل لها.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

للاستعلام ومعرفة مواعيد صرف المساعدات المقطوعة من مصادرها الرسمية الصحيحة ومعرفة أسماء المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة بعيًدا عن الأخبار الكاذبة والشائعات التي تروجها عدد كبير من صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة العمل هنا.

وتسجيل الدخول على الرابط.

إدخال اسمك ورقم الهوية الوطنية ورقم الطالب الخاصة بالمستفيد.

الضغط على ايقونة استعلام

ومنها سوف يفتح معه الموقع وعليه اختبار ما يريد معرفته من بين الخيارات المتاحة.

والضغط على الخيار المطلوب ستفتح معك صفحة تجيبه على ما يريد معرفته.

وفي نهاية المقال نوجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وكافة القائمة في الحكم بالمملكة العربية السعودية على الجهد المبذول في سبيل رفعة وكرامة المواطن السعودي والسعادة عن بؤرة الفقر والعوز والحاجة خاصة في ظل الارتفاعات التي طالت كافة السلع والأسواق.