رئيس الوزراء الهندى يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مودى، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس، إنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن التطعيم يعد من الوسائل القليلة المتوفرة من أجل القضاء على الفيروس، مطالبا الأشخاص المؤهلين لتلقى اللقاح بالحصول على الجرعة فى أقرب وقت من أجل القضاء على الوباء.
وكان رئيس الوزراء الهندى، قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى الأول من شهر مارس الماضى.
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