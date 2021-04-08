لأول مرة.. الأرجنتين تعلن فرض حظر تجول بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وحذر فرنانديز من أن "الأرجنتين دخلت فترة الموجة الثانية التى تعتبر شديدة"، وأعرب عن أسفه لـ "العلاقات الاجتماعية" التى لوحظت خلال الأسابيع الماضية، مع المهرجانات والاجتماعات خلال أعياد الأسبوع المقدس وهى "تتعارض مع جميع البروتوكولات" الموصى بها "، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وأوضح فيرنانديز، إن الإجراءات الجديدة ستطبق بدءا من غد الجمعة، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 30 أبريل الجارى.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنها المرة الأولى التى تفرض الحكومة الأرجنتينية فيها حظر تجول ليلى، وذلك فى وقت تشهد فيه البلاد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.
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