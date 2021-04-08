إيران تعلن تفاصيل جديدة عن استهداف سفينتها سافيز

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن أحد ملاحى السفينة قوله: "قبل يوم من الحادث كانت هنالك مروحية مجهولة حامت ما بين 5 إلى 10 دقائق فى أطراف السفينة".

وأضاف الملاح: "فى يوم الحادث وبعد مضى نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان ما بين الساعة 10 إلى 11 صباحا بالدورية قرب السفينة.

ولفت تقرير الوكالة الإيرانية إلى أنه "وبناء على تصريحات أحد ملاحى السفينة فإنه فى حال ضلوع المروحية المجهولة فى دعم الهجوم على السفينة الإيرانية سافيز، فمن المرجح ان تكون هناك دولة أخرى متورطة فى الحادث".

يشار إلى أن سفينة "سافيز" الإيرانية، كانت قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل جيبوتى، ما أصابها بأضرار طفيفة، إلا أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.