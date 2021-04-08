تشاووش أوغلو يعلق على حادثة ”الكرسيين” في أنقرة

نقلت وكالة الأناضول تعليقا لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الموقف الذي تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين خلال اجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصرّح رئيس الدبلوماسية التركية بهذا الشأن قائلا إن ما جرى كان تنفيذا لـ "بروتوكول الجلوس المعتمد من الاتحاد الأوروبي خلال لقاء أردوغان رئيس المجلس ورئيسة المفوضية الأوروبيين في أنقرة".
وفي وقت سابق، لفتت صحيفة "واشنطن بوست" الانتباه إلى موقف تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماع في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
واستندت الصحيفة إلى لقطات مصورة جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت لحظة دخول المشاركين الثلاثة في هذا الاجتماع إلى غرفة تحتوي على كرسيين فقط، جلس عليهما أردوغان وشارل ميشيل.
وما كان على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلا أن تجلس على أريكة مقابل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يحتل مرتبة أقل، وفقا للبروتوكول الدبلوماسي. ويخصص هذا المكان في العادة للمترجمين وغيرهم من المشاركين في الاجتماعات.
ورأت العضو في البرلمان الأوروبي، صوفي إنت ويلد، في تعليق على حسابها في موقع تويتر، أن الحادث لم يكن مصادفة.
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