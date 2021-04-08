نظام نور طريقة تسجيل المستجدين في الصف الأول الإبتدائي لعام 1443، طبقاً للجدول الزمني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم السعودي تم بداية المرحلة الثانية من يوم الجمعة الماضية الرابع عشر من شهر رجب الجاري من قبول طلبات المتقدمين للتسجيل المستجدين من طلاب الصف الأول الإبتدائي ورياض أطفال، وهذه المرحلة تختص جميع طلبة وطالبات السعوديين من أمهات سعوديات وأباء أجانب ليس حاملي الجنسية السعودية وذلك للالتحاق بالمدارس السعودية الحكومية والمدارس التحفيظ التي لا يجرى بها المفاضلة.

نظام نور التعليمي

هو منصة إلكترونية أعدتها وزارة التعليم السعودي من أجل توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعود بالنفع على موظفي المنظومة التعليمية وكذلك ولي الأمر وطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، ويعتبر نظام نور صورة للرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية التي ترسمها المملكة العربية السعودية لعام 2030، كما جددت وزارة التعليم السعودي اليوم الموافق الثامن من شهر إبريل الجاري والخامس والعشرين من شهر شعبان لعام 1442 هو بداية تسجيل جميع الطلبة والطالبات الراغبين للتقدم في مرحلة رياض أطفال للعام المقبل 1443 ، حيثُ يتم التسجيل من خلال حساب ولي الأمر التابع له في نظام نور التعليمي، ولقد أشارت وزارة التعليم إلى كافة الأدرات التعليمية المتواجدة داخل المملكة بضرورة انتظام عملية استقبال طلبات المتقدمين للمرحلة رياض أطفال وتهيئتهم للعام الدراسي المقبل بدون مواجهة أي من العقبات.

الدخول الإلكتروني على موقع نظام نور

الضغط على رابط نسيت اسم المستخدم أو كلمة السر

يتم الانتقال إلى صفحة إلكترونية جديدة

يتم تعبئة رقم الهوية

يتم إدخال رمز التحقق

ثم الضغط على خانة البحث

ثم يتم اختيار المنطقة التعليمية واسم المدرسة والصف الدراسي ثم الضغط على أيقونة بحث

يتطلب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم

يُرسل كلمة مرور جديدة من خلال البريد الإلكتروني “Email”

ثم عودة الدخول على نظام نور التعليمي ويتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.

الولوج على الصفحة الرئيسية لموقع نور الإلكتروني

الضغط على خانة تسجيل ولي أمر جديد

كتابة ما هو مطلوب في الحقول الإجبارية من اسم ولي الأمر والاسم المقترح

الإستمرار بالضغط على التالي

كتابة ما يتطلب من بيانات المستخدم وكذلك بيانات الطالب مع تحديد صله القرابة، بشرط الإلتزام بالتدقيق في تعبئة المعلوميات

استقبال كلمة المرور الجديدة عن طريق رسالة نصية ترسل على رقم جوال المستخدم

ثم العودة مرة أخرى للدخول على رابط نور التعليمي وإعادة تعبئة الحقول من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.

كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور برقم الهويةخطوات تسجيل المستجدين في نظام نور 1443