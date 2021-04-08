موعد مباراة مانشستر يوناتيد وغرناطة اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب نويفو لوس كارمينيس مباراة مانشستر يونايتد اليوم الخميس 8 أبريل 2021 ضد غرناطة صاحب الأرض في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، حيث تقام أربع مباريات هامة في نفس موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة اليوم، حين تقام مباراة أرسنال وسلافيا براغ التشيكي، ومباراة أياكس الهولندي ضد روما الإيطالي، ومباراة فياريال ضد دينامو زغرب الكرواتي، حيث تتنافس الفرق الثمانية على لقب اليوروبا ليج الذي يحمله فريق إشبيلية الأسباني، وحققه كلا من أياكس واليونايتد مرة وحيدة من قبل، حين فاز الشياطين الحمر بلقب 2017 على حساب فريق أياكس نفسه بانتصاره بهدفين دون رد سجلهما بوجبا، ومختاريان.

اليوناتد في مهمة صعبة خارج الديار ضد غرناطة الحصان الأسود لليوروبا ليج، ساعيا للعودة لملعبه بنتيجة إيجابية تساعده على مواصلة مشواره الناجح في البطولة التي تمكن فيها من تخطي ميلان الإيطالي في دور الستة عشر بانتصاره بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما على الأولد ترافولد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله ديالو تراوري لليونايتد، بينما سجل سيمون كايير هدف ميلان الذي تلقى الخسارة في مباراة الإياب على ملعبه بهدف دون رد عن طريق بوجبا ليتأهل المانيو ويواصل مشواره الذي تخطى فيه فريق ريال سوسيداد في دور الـ 32 بانتصاره برباعية دون رد هي نتيجة مباراة الذهاب بينهما في أسبانيا، حيث انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

اليونايتد سيدخل مباراته ضد غرناطة مفتقدا للاعبه مارسيال الذي قد يغيب إلى نهاية الموسم بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع منتخب بلاده، ولكن مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد انضم لقائمة الفريق، وقد يشارك ضد غرناطة بشكل طبيعي بعد خروجه مصابا من مباراة الفريق الأخيرة التي جمعته على ملعبه أمام برايتون في البريمرليج، وانتهت بفوز رفاق سولسكاير بهدفين سجلهما راشفورد، وجريينوود مقابل هدف سجله ويلبك لاعب الفريق السابق، ولن تكون مهمة رفاق بوجبا سهلة بالمرة ضد غرناطة الساعي لمواصلة مشواره في البطولة التي تمكن فيها من بلوغ ربع النهائي بتخطي مولده النرويجي في ثمن النهائي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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تعليق: سوار الذهب.

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