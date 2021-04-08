قسط مع الرياض بدون تحويل الراتب مبالغ مالية كبيرة بأقساط شهرية ميسرة

قسط مع الرياض بدون تحويل الراتب أحد عروض التمويل الشخصي التي يقدمها بنك الرياض لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن للعميل الحصول على من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة بالإضافة إلى تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية للعميل ، ويعتبر بنك الرياض من أكبر وأهم البنوك بالمملكة والذى يقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي تناسب كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة.

قسط مع الرياض بدون تحويل الراتب

يقدم بنك الرياض تمويل شخصي بالتقسيط حتى 5 سنوات على أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل كما يوفر البنك التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى لبعض الفئات التي يحددها البنك كما يمكن للعميل الحصول على التمويل بمبالغ تمويلية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعميل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال على أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك الرياض في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات. يتميز تمويل بنك الرياض بهامش ربح تنافسي. يمكن لموظفي البنوك والعاملين في الشركات المعتمدة لدي البنك الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يوفر البنك من خلال هذا المنتج سيولة نقدية فورية لجميع العملاء. يمكن للمتقدم بطلب التمويل الشخصي الحصول على المنتج من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ الطلب. يوفر البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب. يوفر بنك الرياض التمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

يمكن للأفراد الراغبين في طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض التقديم على طلب المنتج من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك المتواجده في المملكة العربية السعودية وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب.

يلزم تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي وصورة الإقامة للمتقدم غير السعودي.

تعبئة النماذج المطلوبة والخاصة بتمويل المرابحة وذلك عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض في المملكة العربية السعودية.

تقديم شهادة تعريف بالراتب الشهري للعميل من جهة العمل الخاصة بالمتقدم.

يمكن الاطلاع على المزيد من الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض للأفراد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك أو من خلال الأتصال على الهاتف المصرفي المجاني الخاص ببنك الرياض وهو 8001242020.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 سنة.

إذا كان المتقدم بالطلب من المقيمين فيشترط ألا يقل عمره عن 22 سنة.

الراتب الشهري للمتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 10000 ريال سعودي للحصول على المنتج.

يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض أن تكون الإلتزامات المالية للعميل لدي بنك الرياض أو أي جهة آخري لا تزيد عن 33٪ من إجمالي الراتب الشهري للمتقدم بالطلب.

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