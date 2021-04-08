اسعار البنزين في السعودية تحديث شهر ابريل ٢٠٢١ وفقا لاخر تحديثات لشركة أرامكو السعودية

اسعار البنزين في السعودية تحديث شهر ابريل ٢٠٢١، لا يزال المواطنون والمقيمون المتواجدون على أراضي المملكة العربية السعودية يبحثون عن اسعار البنزين في السعودية تحديث شهر ابريل ٢٠٢١، وهي الاسعار التي تقوم شركة أرامكو بوضعها كل شهر ليتم العمل بها رسميا في اليوم التاني من الإعلان عنها، ولذلك يبحث المواطنون عنها بشكل دائم لكي يتعرفوا على تلك الاسعار الجديدة، وتقوم الشركة بشكل دائم بالاعلان عن خطة الاسعار الجديدة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، لذلك من المنتظر أن يتم الإعلان عن الخطة الجديدة في يوم 10 من شهر ابريل الجاري، ليتم بدء العمل بها في يوم 11 من نفس الشهر، وإليكم في هذا المقال اسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا.

اسعار البنزين في السعودية تحديث شهر ابريل ٢٠٢١

تزايدت عمليات البحث عن اسعار البنزين في السعودية تحديث شهر ابريل ٢٠٢١، وذلك من أجل التعرف على خطة الاسعار الجديدة التي يتم الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو السعودية، وتقوم الشركة بالاعلان عن تلك الاسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، لذلك ينتظر جميع المواطنين الاعلان عن تلك الاسعار، وإليكم في الفقرة التالية سعر البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين في السعودية اليوم

نقدم لكم اسعار البنزين في السعودية اليوم وهي كالتالي :

وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 1.95 ريال.

بينما بلغ سعر لتر الكيروسين نحو 0.71 ريال سعودي.

اما سعر اللتر من الديزل قد وصل إلى 0.52 ريال.

بينما سعر اللتر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 0.75 ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن أسعار البنزين تتغير بشكل شهري، سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك تأثرا بالاقتصاد العالمي وأيضا تأثر بأسعار البنزين على مستوى العالم.