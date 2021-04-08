على النيل الأزرق.. السودان يتحرك في "سد بوط"

شرعت وزارة الري والموارد المائية السودانية في تأهيل سد بوط الواقع في إدارية التضامن في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية.

ووقعت الإدارة العامة لحصاد المياه بوزارة الري والموارد المائية عقودات تأهيل سد بوط مع عدد من الشركات الوطنية، بمبلغ 335 مليون جنيه.

وقال عمار محجوب مدير الإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود، إن الشركات ستبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل، ولمدة (4) أشهر في تأهيل جسم السد لحجز المياه في فترة الخريف، بعد ان تم نقل الآليات والمعدات للموقع، موضحا أن الاعمال ستتواصل في المرحلة للثانية لتأهيل السد.

وكان سد بوط - سعة تخزينية 5 ملايين متر مكعب - قد انهار الخريف الماضي، بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت المنطقة مما أدى إلى فقدان مورد المياه الرئيسي لمياه الشرب لسكان المنطقة.

وأدى انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة إلى تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان".

سد النهضة

من جهة أخرى كشف المتحدث باسم الخارجية السودانية لـ"دوت الخليج"، الخميس، أن بلاده ستبلغ مجلس الأمن بعدم حدوث تقدم في محادثات كنشاسا بشأن سد النهضة.

واعتبر المتحدث السوداني منصور بولاد إن إثيوبيا غير متعاونة وتقوم بعرقلة المفاوضات بشأن السد.