تخفيضات عروض أسواق العثيم Othaim markets بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث تقدم أسواق العثيم تخفيضات على الكثير من المنتجات التي تهم كل بيت خلال الشهر الفضيل من أدوات خاصة بتنظيف المنزل مثل الصابون والمنظفات وكذلك تخفيضات على الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال بالإضافة إلي الخضروات والمنتجات الغذائية التي لا غني عنها في شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلي تخفيضات أسعار المشروبات بكافة أنواعها المختلفة.

أهم أقسام أسواق عبد الله العثيم قسم خاص باللحوم بمختلف أنواعها والتي تنتج علي هيئة لحوم مجمدة مثل البرجر واللحم المفروم، وكذلك اللحوم المبردة، لذا يعد قسم اللحوم من الاقسام التي تلقي قبول الناس في شعر رمضان الكريم.

فيما يأتي القسم الثاني من أسواق Othaim markets قسم الخضار والفاكهة والتي يتم تجهيزها وفرزها على أفضل أنواع الجوده لتقديمها إلى المقبلين على الشراء وفقاً إلي التخفيضات والعروض المقدمة على قسم الخضار والفاكهة.

أما عن القسم الثالث في أسواق عبد الله العثيم فهو قسم البهارات والمكسرات في هذا القسم يتم تجهيز أنواع البهارات المختلفة والمكسرات وتعبئتها وتجهيزها للجمهور، حيث تجد الكثير من التخفيضات والعروض على هذا القسم في إستعدادا لشهر رمضان الكريم.

أما القسم الرابع من أسواق العثيم فهو قسم المربيات والعسل والذي يعد من أبرز وأهم الأقسام في أسواق العثيم.

اوضحت موقع العثيم عن أسعار الشاشات والتي جاءت كالتالي

شاشة 32 بوصة نيكاي LED بسعر 399 ريال سعودي.

شاشة 40 بوصة أرينا اسمارت LED بسعر 649 ريال سعودي.

شاشة 55 بوصة أرينا اسمارت LED بسعر 1499 ريال سعودي.

حيث تتميز أسواق othaim markets بتقديم الكثير من العروض المميزة والتي تضعها في منافسه مع تخفيضات عروض بنده الجديدة، كما يوفر أسواق العثيم الكثير من الفروع في كافة المدن والمحافظات والذي يسهل على الكثيرون سرعة التسوق بسهولة ويسر والاستفادة من تخفيضات عروض أسواق العثيم Othaim markets بمناسبة شهر رمضان الكريم.