أبو الغيط يُرحب بتجديد الالتزام الأمريكى بحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ارتياحه للتصريحات التى صدرت مؤخراً عن الرئيس الأمريكى جو بايدن، والتى تضمنت تأكيداً على الالتزام بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.





وأكد أبو الغيط، فى بيان صحفى اليوم، أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً، كان خطأ كبيراً إذ استبعد الشريك الأساسى فى العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تُصحح هذا الخطأ. واعتبر أبو الغيط أن إعلان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك تلك التى يتم توجيهها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يُمثل خطوة إيجابية وتعكس نوايا جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكداً أنه من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وافق زمنى معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.

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