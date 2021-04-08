منصة مدرستي: مسابقة مدرستي تبرمج وطريقة تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية

منصة مدرستي هي منصة تعليمية وضعتها وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية تسهيلاً على الطلبة وأولياء الأمور لمتابعة كل ما يخص العملية التعليمية بسهولة عبر الإنترنت، مدرستي هي نظام تعليم إلكتروني، وتضم المنصة العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعلم عن بعد، كما أنها تساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج المقررة على الطلبة لتواكب التطور التكنولوجي في الحاضر والمستقبل.

منصة مدرستي

من خلال موقع مدرستي تقدم دروساً عبر الإنترنت عبر برنامج مايكروسوفت، من خلال هذه الدروس التعليمية يستفاد الطالب حيث يتفاعل مع المعلم ويجيب على الأسئلة التي يطرحها المعلم خلال الدرس، كما أن المعلم يسند إلى الطلبة الأنشطة الإلكترونية والواجبات ويحفز الطلبة على أدائها.

وتوفر المنصة العديد من المصادر التعليمية المتنوعة التي تراعي بها الفروق الفردية بين الطلبة، فتقدم الدروس والمناهج من خلال قصص وكتب تربوية، فيديوهات مرئية وكرتونية ، ألعاب تعليمية، واقع معزز وكائنات ثلاثية الأبعاد.

مسابقة مدرستي تبرمج

من باب التفاعل بين المعلم والطالب، وتنمية الثقافة الإلكترونية والبرمجيات الحاسوبية لتطوير مهارات الطلبة وحس الإبداع والابتكار والبرمجة لديهم، تقدم منصة مدرستي مسابقة مدرستي تبرمج،وذلك لحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تستهدف التطور في عالم التكنولوجيا والبرمجيات.

تحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة فقد أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة ما يكروسوفت المسابقة الرقمية مدرستي تُبرمج، لتهيئ الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة، وحرصًا على إيجاد بيئة إبداعيّة تنافسيّة بين الطلبة بالمملكة وبينهم وبين الطلبة في العالم في عالم التقنية والبرمجة.

رابط ماين كرافت التعليمية

جاءت مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة جميلة يحبها جميع الطلبة وهي لعبة ماين كرافت، واليكم رابط تحميل اللعبة والدخول عليها لتطبيق المسابقة.