رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول MADRASATI OFFICE 365 الفصل الدراسي الثاني

تزداد عمليات البحث عن رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول إليها، حيث أنه من بداية أزمة كورونا والكثير من الدول تتوجه إلى نظام التعليم عن بعد لتجنب اختلاط الطلاب ببعضهم البعض ولاستكمال العملية التعليمية بطريقة آمنة ومفيدة، ولذلك أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي الإلكترونية من أجل استمرار العملية التعليمية بكفاءة بما لا يضر بسلامة الطلاب.رابط منصة مدرستي
منصة مدرستي هي منصة إلكترونية أطلقتها المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم عن بُعد بعد توقف الدوام في المدارس والجامعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ويتم عرض الدروس التعليمية على المنصة بدقة عالية ليستفيد منها الطلاب كما أنها تُسهل عملية التواصل بين الطالب والمعلم ليتمكن الطالب من الاستفسار عن أي معلومة يرغب بها، ويقدم الطلاب واجباتهم الدراسية من خلال المنصة ويقوم الطلاب بأداء الاختبارات الخاصة بهم من خلال المنصة من المنزل بكل سهولة سواء كانت الاختبارات الشهرية أو السنوية والتي تكون وفقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة.رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول
ونظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها منصة مدرستي للطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية يبحث الكثير من الطلاب عن الرابط الخاص بالمنصة وطريقة التسجيل بها وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في الخطوات التالية:
- أولًا: يجب أن تقوم بالدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي.
- ثانيًا: قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- ثالثًا: يجب أن تقوم بإدخال اسمك الثلاثي والمرحلة الدراسية الخاصة بك وكود الطالب.
- رابعًا: قم بإدخال باقي البيانات المطلوبة منك وتأكد من كتابة البيانات الصحيحة.
- خامسًا: بعد إدخال كل البيانات السابقة وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- سادسًا: سوف تفتح لك المنصة وتظهر لك كل الدروس التعليمية الخاصة بك يمكنك مشاهدتها ومتابعتها في أي وقت.
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تزداد عمليات البحث عن رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول إليها، حيث أنه من بداية أزمة كورونا والكثير من الدول تتوجه إلى نظام التعليم عن بعد لتجنب اختلاط الطلاب ببعضهم البعض ولاستكمال العملية التعليمية بطريقة آمنة ومفيدة، ولذلك أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي الإلكترونية من أجل استمرار العملية التعليمية بكفاءة بما لا يضر بسلامة الطلاب.رابط منصة مدرستي
منصة مدرستي هي منصة إلكترونية أطلقتها المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم عن بُعد بعد توقف الدوام في المدارس والجامعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ويتم عرض الدروس التعليمية على المنصة بدقة عالية ليستفيد منها الطلاب كما أنها تُسهل عملية التواصل بين الطالب والمعلم ليتمكن الطالب من الاستفسار عن أي معلومة يرغب بها، ويقدم الطلاب واجباتهم الدراسية من خلال المنصة ويقوم الطلاب بأداء الاختبارات الخاصة بهم من خلال المنصة من المنزل بكل سهولة سواء كانت الاختبارات الشهرية أو السنوية والتي تكون وفقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة.رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول
ونظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها منصة مدرستي للطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية يبحث الكثير من الطلاب عن الرابط الخاص بالمنصة وطريقة التسجيل بها وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في الخطوات التالية:
- أولًا: يجب أن تقوم بالدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي.
- ثانيًا: قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- ثالثًا: يجب أن تقوم بإدخال اسمك الثلاثي والمرحلة الدراسية الخاصة بك وكود الطالب.
- رابعًا: قم بإدخال باقي البيانات المطلوبة منك وتأكد من كتابة البيانات الصحيحة.
- خامسًا: بعد إدخال كل البيانات السابقة وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- سادسًا: سوف تفتح لك المنصة وتظهر لك كل الدروس التعليمية الخاصة بك يمكنك مشاهدتها ومتابعتها في أي وقت.
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