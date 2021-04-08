حساب المواطن ينتظر الملايين من المواطنين السعوديين في كل أنحاء المملكة بفارغ الصبر صرف الدفعة 41 لشهر أبريل 2021، خاصة وأن موعد صرف تلك الدفعة يتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث أعلن مركز الفلك الدولي عن توقعاته لموعد غرة شهر رمضان المبارك 2021، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء المقبل 13 أبريل 2021 أي بعد يومين من إيداع الدفعة 41 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية.

حساب المواطن تسجيل دخول موعد صرف الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

رداً على استفسارات أحد المواطنين على موعد إيداع الدفعة 41 لشهر أبريل 2021، أجاب البرنامج عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه سوف يتم إيداع قيمة مبالغ دعم الدفعة 41 في حسابات المستفيدين البنكية يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل 2021، وذلك وفقاً للسياسة التي يتبعها برنامج حساب المواطن حول تحديد موعد صرف الدفعات، حيث عادة تكون عملية الصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو يوم بعده في حالة ما إذا صادف اليوم العاشر وكان عطله رسمية أو أسبوعية، وهو ما توافق مع دفعة أبريل 2021، حيث يتوافق اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 وهو يوم عطله أسبوعية في المملكة، وبهذا فسوف يتم البدء في إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اعتباراً من يوم الأحد 11 أبريل 2021.

الاستعلام عن نتيجة أهلية الدفعة 41 لشهر أبريل 2021:-

يمكن الاستعلام عن نتيجة أهلية الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 من خلال الدخول على موقع حساب المواطن وإدخال رقم الهوية والانتظار حتى يتم عرض نتيجة الأهلية، وفي حالة ما إذا كانت الأهلية غير مؤهل يتم تقديم تظلم من ذلك خلال المواعيد المحددة ومن الضروري أن يتقدم المواطن بتظلم من عدم أهليته حتى لا يتم استبعاده بشكل نهائي.