موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا القادمة الجمعة والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا، ينتظر عشاق المارد الأحمر المباراة المرتقبة بين الأهلي وسيمبا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فقد حسم أمر المجموعة بتأهل الفريقين سيمبا أول والأهلي ثاني المجموعة، ويدخل حامل اللقب اللقاء بعد تعادل في الجولة السابقة أمام المريخ السوداني، بنتيجة هدفين لمثلهم في الدقائق الأخيرة من المباراة، أفقدة الشياطين الحمر المنافسة بشكل رسمي على الصعود كأول المجموعة، ويسعى كتيبة الجنوب أفريقي أن يقدموا مباراة تليق باسم الأهلي حامل اللقب الأخير وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولة، وبعث رسالة قوية لجميع الفرق مفادها، أن الأهلي لا يخشى من سيقابل في الدور القادم مهما كان، ويبعث برسالة لجمهوره تطمئنه على الفريق، أما سيمبا التنزاني فقد حصل على مبتغاه، بالصعود كأول المجموعة ويرغب في تأكيد أحقيته بصدارة المجموعة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

يستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء المرتقب، حيث يحل سيمبا ضيفاً على الأهلي في مباراة تحصيل حاصل، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 أبريل، وذلك حسب التوقيتات التالية.

19:00:- في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

20:00:- وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.

21:00:- في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

18:00:- وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” الرياضية الأرضية، حقوق بث المباريات التي تقام على أرض مصر، وتمتلك القناة نخبة متميزة من المعلقين والمحللين على أعلى مستوى، كما أنها تمتلك شبكة مراسلين كبيرة تستطيع تغطية الأحداث لحظة وقوعها وبمهنية كبيرة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في الإعلام الرياضي الحقوق الحصرية، لنقل مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وبالتالي سوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports HD 4.

beIN Sports Fr 6 HD max.

beIN Sports Connect.

ومعلق المباراة هو المعلق المصري المتميز “علي محمد علي”.

المباراة الأهلي * سيمبا البطولة دوري أبطال أفريقيا الجولة السادسة من دور المجموعات الموعد والتوقيت الجمعة 9 أبريل * الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الملعب استاد القاهرة الدولي القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس

بطاقة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني