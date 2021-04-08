التعليم بالسعودية أنواع أسئلة الاختبارات النهائية الموصى بها للطلاب وإرشادات وضع الامتحان للمعلمين 1442

وزارة التعليم العام بالسعودية بدأت في خطة وضع الاختبارات النهائية لطلاب المملكة العربية السعودية، على أنه تم الانتهاء يوم الخميس من المناهج الدراسية كما هو مقرر للمرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة، على أنه يبدأ اليوم الخميس الإعداد لأسئلة الاختبارات النهائية بالمملكة للمرحلة الثانوية والمتوسطة، وقامت وزارة التعليم العام ببعض التوجيهات الهامة للمعلمين في وضع الأسئلة للطلاب والطالبات، كما أنه قامت الوزارة بالتنبيه على أنواع الاختبارات الموصى بها للطلاب في حالة التصحيح الآلي، وغيرها من الإرشادات التي تخص مصلحة الطلاب عن الإجابة على الامتحان.

التعليم بالسعودية وأنواع أسئلة الاختبارات النهائية للطلاب وتنبيهات هامة عند وضع الامتحانات 1442

وزارة التعليم العام بالسعودية قامت بوضع إرشادات هامة عند وضع الاختبارات النهائية من المعلمين والمعلمات وهي:

للمعلمين والمعلمات: أنواع الأسئلة الموصى بها في حالة التصحيح آلياً أن تكون الأسئلة: الاختيار من متعدد، وأسئلة الاختيارات المتعددة من متعدد، وأسئلة الصواب والخطأ، وأسئلة الترتيب.

وزارة التعليم تقوم بالتنبيه على المعلمين والمعلمات أنه عند إعداد أسئلة الاختبارات للطلاب أن لا يحتمل السؤال أكثر من معنى.

الابتعاد عن الأسئلة المعقدة التي تقوم بإحباط الطلاب عند قراءتها.

صياغة الأسئلة للاختبارات تكون بلغة واضحة وسليمة من الأخطاء اللغوية، وأن تكون سليمة أيضاً من أخطاء الطباعة.

تكون أسئلة الاختبارات لوحدات المقرر الدراسي وذلك بشكل متوازن، وأن تكون متنوعة.

في حالة غياب الطالب عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول يقدم نموذج اختبار آخر.

التعليم العام بالسعودية وماهية العام القادم في الدراسة 1443

تم الانتهاء من المناهج الدراسية، وتم تسليم أسئلة الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية للعام 1442.

قامت لجنة الاستعداد في عقد اجتماعها الأول للعام الدراسي القادم، والتعليم المدمج سيكون له أهمية في المرحلة المقبلة.

الوزارة تقرر أنه سيتم تطعيم الطلاب والطالبات ضد الوباء، وذلك قبل بداية العام الدراسي المقبل بالسعودية 1443، وذلك سيكون بالتنسيق مع القطاع الصحي، كما قامت بعض الإدارات والمحافظات بالمملكة بتشجيع منسوبيها في آخذ اللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد، وكما قررت الوزارة أنه من المحتمل أن يكون العام القادم 1443 حضورياً بالمدارس، وأعلن وزير التعليم السعودي أثناء تشجيعه وشكره لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد بأنه من العام القادم سيتم إطلاق نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة.