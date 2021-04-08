موعد مباراة شباب بلوزداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا القادمة الجمعة والقنوات الناقلة

موعد مباراة شباب بلوزداد وصن داونز، يستضيف ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” اللقاء المنتظر، المباراة التي تجمع بين أول المجموعة برصيد13 نقطة، وبين ثاني المجموعة شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط، وسوف تحدد هذه المباراة بشكل كبير المتأهل الثاني مع صن داونز الجنوب أفريقي، وقد فاز صن داونز بنتيجة كبيرة على شباب بلوزداد بخماسية مقابل هدف وحيد، يدخل صن داونز اللقاء وقد صعد رسمياً إلى الدور التالي من البطولة، لكن يسعى لتقديم مباراة ممتعة يدق من خلالها جرس إنذار لكل الفرق المشاركة في البطولة، بينما شباب بلوزداد يرغب في الفوز باللقاء من أجل الصعود إلى الأدوار التالية، رغم صعوبة اللقاء خاصة وهو على ملعب صن داونز، ويلاحق الهلال السوداني شباب بلوزداد، وبحوزته 4 نقاط بفارق نقطتين فقط عن شباب بلوزداد.

موعد مباراة شباب بلوزداد وصن داونز

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، يوم الجمعة الموافق 9 أبريل وذلك في الأوقات التالية.

15:00:- الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

14:00:- الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:00:- الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.

17:00:- الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات.

المركز الأول:- صن داونز برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني:- شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث:- الهلال السوداني برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع:- مازيمبي الكونغولي برصيد نقطتين.

جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرةالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، في شمال أفريقيا والوطن العربي، وبالتالي سوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports HD3.

beIN Sports Connect.

ولم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

المباراة شباب بلوزداد * صن داونز البطولة الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الموعد والتوقيت الجمعة 9 أبريل – الساعة الثانية بتوقيت الجزائر الملعب لوفتوس فيرسفيلد القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس

بطاقة مباراة شباب بلوزداد وصن داونز