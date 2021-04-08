خطوات رفع بطاقة الترقية على نظام فارس الخدمة الذاتية قواعد المفاضلة وعوامل الترجيح

نستعرض اليوم خطوات وموعد رفع بطاقة الترقية للوظيفة للوظائف الإدارية بوزارة التعليم السعودية، وذلك على رابط تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 كما سنتابع خطوات تحديث بيانات للراغبين في الترقية، ولكن في البداية لابد وأن نتعرف على ماهو نظام فارس faris الخدمة الذاتية الجديد 1442 للموارد البشرية، حيث تُعد الخدمة الذاتية أحد الأنظمة الفرعية لنظام فارس، وهي تشتمل على عدة خدمات للمنظومة التعليمية، والقائمون عن أم التعليم بالمملكة، بدأ من العامل البسيط ومرورا بالإداري والمُعلم والمستخدم، حيث يمكن الحصول على هذه الخدمات وأخذ الموافقة الواجبة من خلال أصحاب الصلاحيات بطريقة إلكترونية، وذلك دون الحاجة للطلبات الورقية كما كان متبع سابقاً، وذلك يمكن لكافة الموظفين تقديم المعاملات الخاصة بهم، ومتابعة تلك المعاملات، حتى صدور القرار وإنهاء المعاملة بطريقة ألية، من خلال موقع نظام فارس الخدمة الذاتية.

خطوات رفع بطاقة الترقية أنشطه التطوير المهني للمعلمين 1442

وتجدر الإشارة إلى أن نظام فارس للخدمة الذاتية التابع لوزارة التعليم السعودية، يتيح إدخال الدورات وخطوات الحصول على إرسال أنشطة يتم تقديمها التطوير المهني، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التقرير، تعد إدخال الدورات وأنشطة التطوير المهني من الخدمات التي يقدمها نظام فارس إلى قادة ومديري المدارس في عموم المملكة السعودية، هذا وقد وجدنا تعاظم في عمليات البحث عن المدارس التي ستشملها عملية تطوير أنشطتها، وكذلك الإجراءات النظامية التي ستُتبع في رصد الأنشطة والنقاط، هذا وبعد الانتهاء مما سبق يمكن طباعة الشهادات، ثم يتم تحميلها على نظام فارس.

من اجتاز المقابلة الشخصية بأعلى الدرجات. الأقدم في التعيين بالوظيفة التي يشعلها. الحاصلين على أعلى التقديرات في تقويم الأداء الوظيفي. الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى.

خطوات رفع بطاقة الترقية للوظيفة على نظام فارس معايير المفاضلة لنظام الترقيات حسب برامج التطوير والتدريبمعايير المفاضلة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 لطلب الترقيةمرجحات ترقيات الوظائف الإدارية لمنتسبي وزارة التعليمخطوات التحقق الثنائي باستخدام رمز التحقق “دليل المستخدم”

يمكن زيارة رابط دليل المستخدم للتعرف على خطوات التحقق الثنائي برمز التحقق، وذلك للتعرف على كيفية التسجيل في خدمة التحقق الثنائي، من خلال شركة مايكروسوفت، وذلك بهدف تعزي الأمن السبراني لحسابات جميع الموظفين.

تحديث بيانات الوظيفية للراغبين في الترقية



أعلنت وزارة_التعليم⁩ السعودية عن استمرار جهودها في العملية الخاصة بترقية منسوبيها، وذلك من شاغلي الوظائف الإدارية بالوزارة، لذلك تدعو وزارة بالمملكة الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق الترقية، تدعوهم إلى القيام بتحديث بياناتهم الوظيفية، كما أعلنت الوزارة عن موعد فتح بطاقة الترقية من خلال نظام فارس⁩، وذلك بداية من يوم 10 رجب الماضي ويستمر فتح بطاقة الترقية حتى يوم 15 رمضان 1442.

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

طلب بدل لموظف.

إبلاغ غياب موظف.

استعلام عن الموظفين.

استعلام عن طلبات الموظفين.

طلبات الإجازات.

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

طلبات البدلات.

طلب قطع إجازة.

طلب تمديد إجازة.

طلب تعديل مدة إجازة.

طلب إلغاء إجازة.

طلب تعديل بداية إجازة.

طلب تقاعد.

كشف الرواتب.

البيانات الأساسية للموظف.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان خارج الدوام.

بيان الانتدابات.

الطلبات المعلقة.

الخدمات المتاحة للمدير على نظام فارس للخدمة الذاتيةالخدمات المتاحة للموظف على نظام فارس للخدمة الذاتيةإرسال التطوير المهني في نظام فارس

وتجدر الإِشارة إلى أنه قد تم تفعيل الأيقونة الخاصة خطوات وموعد رفع بطاقة الترقية وبإرسال أنشطة التطوير المهني على نظام فارس للخدمات الذاتية 1442، وذلك للعاملين بالوظائف التعليمية، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط صلاحية الخدمة الذاتية من حيث يمكن من خلال هذا الرابط عرض الدورات والفهرس الخاص بها، ويتم ذلك قبل الضغط على إرسال، ويجب الانتباه أن يتم الإرسال وإضافة النقاط خلال موعد أقصاه 16 جماد الأول 1442، وفي النهاية يتم الطباعة والحفظ للملفات على جهاز الكمبيوتر لديك وجميع ما سبق يتم من خلال الدخول على رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية 1442.

طريقة رصد واعتماد أنشطة التطوير المهني من قائد المدرسة

رصد ساعات أنشطة التطوير المهني للمعلمين في نظام فارس

كما تجدر الإشارة إلى أنه عند تسجل الدخول على النظام يجب إدخال رقم الايبان الصحيح، ولابد أم يكون رقم الابيان مطابق لرقم الايبان الذي تم تسجيله سابقاً، وهو الرقم الذي ينزل عليه الراتب ويجب أن يبدأ بي SA كبيتل، كما يجب أيضا إدخال رمز التفعيل الذي قام نظام فارس بإرساله على رقم الهاتف أو الإيميل الخاص بالمستخدم، أما في حالة التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية، وللدخول على رابط الخدمة الذاتية.

شرح التسجيل في الخدمة الذاتية

شرح تقديم طلب إجازة في نظام الخدمة الذاتية فارس

طلب التعريف بالراتب

sshr-exa.moe.sa رابط دخول نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد 1442

وبذلك ومن خلال هذا التقرير نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا تسجيل دخول نظام فارس وخطوات رفع بطاقة الترقية ومعلومات وافية عن نظام فارس، وكذلك لمحة من الخدمات العديدة التي بقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، وشرح التسجيل في الخدمة الذاتية، كما استعرضنا أيضا الخدمات المتاحة لكى من للمدير والموظف، وذلك على نظام فارس للخدمة الذاتية، و خطوات التحقق الثنائي باستخدام رمز التحقق.

في حال كان لديكم أي استفسارات تخص ترقيات الوظائف الإدارية لمنتسبي وزارة التعليم السعودية، وذلك حسب الشروط والمحددات والمعايير المُعلنة، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنواصل معكم تقديم كافة التصريحات والمستجدات والأخبار الصادرة من مصادرها الرسمية، ونتمنى التوفيق للجميع.

ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس 1442