من البرلمان المصري.. صيغة "ذكية" حتى يكمل صلاح دراسته

استنكر عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، حسام المندوه، ما يتم تداوله بخصوص فصل مواطنه المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح من المعهد الذي يدرس به.

وقال المندوه، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن محمد صلاح أحد الرموز المصرية التي يحرص الجميع عليها، قائلا بما أن الجميع يدرس حالياً من المنزل "أون لاين" فمن الممكن أن يستفيد صلاح من هذه الصيغة، لعدة ساعات، ثم يخضع للامتحان أيضا، مثلما هو متبع حاليا في ظل أزمة كورونا، "أعتقد أن ذلك لن يجد رفضا".

وكانت وزارة التعليم والبحث العالي المصرية، قد نفت ما تردد حول فصل اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، من المعهد العالي للدراسات المتطورة الذي يدرس به.

وأشارت وزارة التعليم والبحث العالي المصرية، مطلع الأسبوع الجاري، عبر بيان رسمي صادر عنها، إلى أن اللاعب مازال مسجلاً بالمعهد والفرصة مُتاحه أمامه لاستكمال دراسته.

وتواصلت دوت الخليج، مع أحد أفراد أسرة محمد صلاح، الذي نفى وصول أي إخطار رسمي من المعهد العالي للدراسات المتطورة، إلى منزل والد محمد صلاح في مدينة نجريج بخصوص فصل نجله من المعهد كما يتردد.

وشدد أحد أفراد أسرة محمد صلاح، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، على أنه قد يكون للمعهد القواعد الخاصة بالحضور، ولكن لا أحد يعلم أي شيء عن فصل اللاعب الذي يهتم باستكمال دراسته.

ورد عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي المصرية، على ما يثار حول فصل اللاعب بسبب عدم حضوره، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" قائلاً: "لا يوجد شيء للرد فنحن ملتزمون بما صدر من بيان رسمي عنا واللاعب مازال مقيداً بالمعهد وما يثار لا أساس له من الصحة".

وأعلن المعهد العالي للدراسات المتطورة ـ الذي يدرس به محمد صلاح ـ في وقت سابق أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني به ستكون اعتبارًا من 24 أبريل الجاري وحتى 6 مايو.

وينتظر محمد صلاح خلال هذه الفترة مع فريق ليفربول، مباراتين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي؛ حيث سيواجه نيوكاسل يونايتد يوم 24 أبريل قبل أن يلتقي مانشستر يونايتد مطلع شهر مايو المقبل.

ولا تُعد هذه هي الواقعة الأولى التي يُثار الحديث حول فصل محمد صلاح عن المعهد الذي يدرس به، فسبق وأن نفت وزارة التعليم والبحث العالي المصرية، الأمر أيضًا حين تم إثارته في عام 2017.

وسبق وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في سبتمبر الماضي 2020، انضمام اللاعب المصري محمد صلاح لبرنامج مدارس الشبكة الفورية التابع لها.

وقال صلاح خلال اجتماعه بطلاب لاجئين من مدارس البرنامج في كينيا وتنزانيا وجنوب السودان، ضمن البرنامج حينها "يجب أن نحرص على حصول جميع الشباب - بمن فيهم اللاجئين - على التعليم.. حان الوقت الآن لضمان عدم إغفال الطلاب اللاجئين، وفي ظل فيروس كورونا، فإن التعليم المتصل بالإنترنت يعتبر أمراً بالغ الأهمية".

وغادر محمد صلاح مصر عام 2012 إلى سويسرا حيث بدأ أولى خطواته الخارجية في عالم كرة القدم عبر بوابة نادي بازل، قبل أن ينتقل منه لصفوف تشيلسي الإنجليزي وتبدأ مسيرته العالمية.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي 2020-2021 برصيد 18 هدفاً بفارق هدف عن لاعب توتنهام، هاري كين المتصدر بـ 19 هدفًا.