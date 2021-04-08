كشف "سر" طلب حكم مباراة السيتي ودورتموند توقيع هالاند

تعرض الحكم المساعد أوكتافيان سوفري، في مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، لانتقادات واسعة، بعد طلبه توقيع إرلينغ هالاند، على بطاقات حمراء وصفراء.

وردّ الاتحاد الروماني لكرة القدم على الهجوم الذي تعرض له سوفري، كاشفا أن طلب الأخير من نجم دورتموند التوقيع على البطاقات، هو لغرض نبيل، إذ سيجري بيعها، والتبرع بعوائدها لصالح جمعية خيرية، تعنى برعاية المصابين بالتوحد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد جمع سوفري على مدار السنوات الخمس الماضية، عددا كبيرا من التواقيع للاعبي الكرة، وتبرع بالأموال لدعم مصابين بالتوحد.

وكان المدرب بيب غوارديولا قد ردّ على سؤال يتعلق بتوقيع هالاند على بطاقات الحكم بالقول: "قد يكون من المعجبين باللاعب، أو أنها تذكار لابنه أو ابنته. لقد كانوا حكاما رائعين".

وأحرز فيل فودين هدفا في الدقيقة الأخيرة ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أدرك ماركو رويس التعادل للضيف الألماني قرب النهاية.

وتقدم سيتي بعد 19 دقيقة من البداية إثر هجمة مرتدة أنهاها البلجيكي كيفن دي بروين بعدما فقد إيمري تشان لاعب وسط ليفربول السابق الكرة بالقرب من منتصف الملعب.

وحصل بعدها فريق المدرب غوارديولا على ركلة الجزاء لكن ألغاها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد عرقلة تشان لرودري، ليكتسب دورتموند بعض الحيوية الهجومية إثر هذا القرار.

وكان الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان في قلب الأحداث مرة اخرى عندما تردد إيدرسون حارس سيتي في إبعاد الكرة ليسددها جودي بيلينجهام لاعب دورتموند في الشباك، لكن الحكم ألغى هدف اللاعب البالغ عمره 17 عاما بداعي وجود مخالفة ضد الحارس البرازيلي.

وتصدى إيدرسون بقدمه لمحاولة من هالاند في بداية الشوط الثاني، حيث واصل الضيوف إزعاج سيتي.

وسنحت عدة فرص لسيتي لتسجيل المزيد من الأهداف ودفع ثمن افتقار لاعبيه غير المعهود للدقة أمام المرمى، عندما أدرك دورتموند التعادل قبل النهاية بست دقائق.

وأرسل هالاند تمريرة بينية رائعة إلى رويس الذي أودع الكرة في الشباك من مدى قريب.

لكن بعدها فودين، الذي أهدر فرصتين في الشوط الثاني، نجح في تسجيل هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من إيلكاي جندوجان.