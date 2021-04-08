أسوشيتد برس: تراجع إصابات كورونا فى بريطانيا 60% بفضل اللقاحات والإغلاق

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن نسبة الإصابات تراجعت إلى نحو 60 % نتيجة الإغلاق وعمليات التطعيم بلقاح كورونا فى بريطانيا. جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا، كان قد وصل إلى 38. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و171 حالة حتى الآن.

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