القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل من سوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم الخميس، عن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القول، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل - بكل قوة وحزم - مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردني.