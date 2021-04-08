لعبة ماين كرافت وخطواتها وكيفية التسجيل المرحلة الثالثة بالرابط الرسمي

لعبة ماين كرافت وما هي الخطوات الخاصة باللعبة وكيفية التسجيل بها من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج والتي تم وضعها من الوزارة لكافة الطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومهمتها الأساسية هي أن يتم تعلم لغات البرمجة من خلال تحميل ماين كرافت التعليمية التي تعزز كافة المفاهيم الخاصة بلغة البرمجة وتطوير اللغة الرقمية لدي كافة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وتم أطلاق اسم ماينكرافت التعليمية كاسم متداول بين كافة الطلاب في مراحل التعليم ومن خلال مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت يتم التعرف علي كافة الدروس الخاصة بالبرمجة ولغات الترقيم .

لعبة ماين كرافت والمسابقة الخاصة بالوزارة عن طريق هذه اللعبة التعليمية

مدرستي تبرمج ماينكرافت التعليمية تم أطلاق هذه المنصة من وزارة التربية والتعليم السعودية والتي تهدف الوزارة من خلالها أن يبدأ كافة الطلاب في سن مبكر عن طريق ماينكرافت التعليمية الخاصة بالإصدار التعليمي أن يقوموا الطلاب باكتساب المهارات الخاصة بلغات البرمجة وتعلمها في سن مبكر وتم وضع مسابقة مدرستي تبرمج لكي ما يتم التعلم من خلالها عبر هذه اللعبة ذات الإصدار التعليمي تحت نطاق BACKTOSCHOOL وفقاً لما تم وضعه من المملكة العربية السعودية تحت نطاق رؤيتها 2030 ويمكن المشاركة في المسابقة الخاصة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماينكرافت التعليمية والتي سوف نتعرف علي الخطوات الخاصة بكيفية المشاركة بها من خلال الرابط الرسمي الخاضع للوزارة والذي سيتم أرفاقه في هذا المقال وأيضاً خطوات الدخول علي مسابقة مدرستي تبرمج من خلال الرابط الخاص بها وتتيح لعبة ماين كرافت الخاصة بالإصدار التعليمي أن يحصل كافة الطلاب المشتركين في المسابقة أن يحصلوا علي ساعة برمجة من خلال لعبة ماينكرافت التعليمية .

ماينكرافت التعليمية والمشاركة في المسابقة من خلال الدخول علي رابطها الرسمي . تحميل ماين كرافت الإصدار التعليمي علي جهازك الخاص الذي تستخدمه ويتم أختيار التوافق من داخل اللعبة . مسابقة مدرستي تبرمج من خلال اللعبة وبعد تحميلها يتم الانتظار بعض الدقائق حتي الانتهاء من التحميل . مدرستي تبرمج ماينكرافت ويتم الدخول عليها من خلال الحساب الخاص في منصة مدرستي تبرمج ماينكرافت . لعبة ماين كرافت يتم البدء بها من خلال الحصول علي البرنامج الخاص بها بعد تثبيتها علي الجهاز الخاص بك . ماينكرافت التعليمية ويتم أختيار الأيقونة الخاصة في ساعة برمجة ومن ثم الحصول والبدء علي ساعة البرمجة . مدرستي تبرمج ماينكرافت ومن بعد ذلك يجب عليك إنهاء المهام الخاصة باللعبة ومن ثم أصدار الشهادة الخاصة بها .

ما هي الطريقة المتبعة للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال اللعبة ذات الإصدار التعليمي

لعبة ماين كرافت التعليمية وكيفية التسجيل بها وتحميلها من الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية والبدء في الاستفادة من خبرات التعلم في لغات البرمجة من خلال الحصول علي ساعة برمجة لكافة الطلاب .