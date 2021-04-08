سعر البنزين فى السعودية لشهر أبريل 2021 بعد تحديث اسعار بنزين 91 وبنزين 95 من شركة ارامكو

سعر البنزين فى السعودية لشهر أبريل 2021 نتابعها و نستعرض مع حضراتكم بشكل تفصيلي تزامناً مع بدء شركة أرامكو للغاز والبترول على تجهيز تجهيزاتها على الإعلان عن الاسعار الجديدة التي ستطبق طوال شهر اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ميلادياً الحادي عشر من أبريل، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية متابعة حية وحصرية لجميع التفاصيل الواردة حيال أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية

سعر بنزين في السعودية لشهر أبريل 2021

كشفت شركة أرامكو على أن فى مساء يوم السبت الموافق العاشر من نيسان ستبدأ الشركة على تطبيق المراجعة الدورية لأسعار المواد البترولية لشهر ابريل، مكشوفة على أن الهدف وراء هذا هو عدم حدوث تذبذبات فى أسعار النفط المحلية وكذلك العالمية، حيث سيتم تطبيق المراجعة الدورية عن أسعار النفط المحلية والعالمية للإعادة اعلان أسعار مواد النفط المقرر تطبيقها لمدة شهر حتى العاشر من مايو المقبل، علماً على ان جميع الاسعار التى سيتم الاعلان والكشف عنها ستخضع الى رقابة مباشرة من قبل شركة أرامكو لتطبيق الأسعار الجديدة دون أي تفاوت على مستوى كافة المحطات السعودية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية تحديثات أرامكو حول الأسعار الجديدة

اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل الجديدة

كشفت أرامكو الشهر الماضي على ارتفاع اسعار البنزين والمواد الوقود والطاقة الشهر الماضي ناجمة عن ذلك على وصول سعر بنزين 91 الى 1.9 ريال سعودي، بينما قد وصل سعر بنزين 95 الى 2.04 ريال سعر اللتر، عليه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها صباح الأحد يومي السبت الموافق 10 أبريل 2021 على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم ثقفني الاخباري.