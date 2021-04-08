بايدن خلال اتصال هاتفي مع الملك : امريكا تتضامن بشكل تام مع الأردن

دوت الخليج :- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن . وأعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها .

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