عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على 7 كيانات صينية تعتبرها تهديدا للأمن الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت منذ عدة أيام، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما فى "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" بحق أقلية الأويجور المسلمة فى منطقة شينجيانج.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات خاصتها تستكمل عقوبات الاتحاد الأوروبى، مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان فى شينجيانج وأينما كان فى العالم.
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