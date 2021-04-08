في ظل حرص حكومة المملكة العربية السعودية علي تعميم نظام الحكومة الإلكترونية وضبط العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين والعمال ، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة تهدف إلي توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني ، وذلك ضمن تحديثات قانون ونظام العمل السعودي ، وتوثيق عقد العمل يحفظ حق كلا الطرفين حيث نص القانون الجديد علي منح العامل حق الانتقال لصاحب عمل آخر في حل عدم توثيق عقده لدي صاحب عمله الحالي، علي أن يتم تحميل المسؤولية لصاحب العمل في حال التقاضي ، كما نص علي تحمل المسؤولية علي العامل في حال رفضه التوثيق، ويمكنكم الاستعلام وتوثيق عقد العمل عبر منصة مدد توفيراً للوقت والمجهود وتطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي.

خطوات توثيق عقد العمل عبر منصة مدد

يمكنكم استعلام وتوثيق عقد العمل بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدد وللتوثيق بداية نتبع تلك الخطوات :

الدخول إلي منصة مدد الإلكترونية.

اختيار نظام الالتزام من الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول ومليء بيانات المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرسل لك عبر الجوال والضغط علي تحقق.

اختيار التزام توثيق العقود والضغط علي أيقونة توثيق.

تحديد الموظف المراد توثيق عقده.

الضغط علي توثيق بجوار اسم الموظف.

مليء بيانات الموظف و المتابعة من أيقونة التالي.

مليء بيانات التعاقد والضغط علي التالي.

الإقرار بصحة بيانات العقد.

الضغط علي إرسال لإتمام عملية التوثيق.

الاستعلام عن العقد الموثق عبر منصة مدد

استعلام وتوثيق عقد العمل هي احدي الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية من خلال موقع وزارة العمل السعودية ، حيث يمكن لمستفيدي الخدمة استعراض حالة جميع العقود أياً كان وضعها بالنظام مرفوعة أم معلقة أو مقبولة أو مرفوضة أو منتهية أو ملغية أو حتي مشترك غير نشط ولكل موظف مبوب منفصل يظهر كافة العقود الخاصة به ، وبالاطلاع علي المواد الخاصة بقانون العمل من المادة 61 إلي باقي المواد حتي 65 يمكنكم التعرف علي ضوابط القانون الجديد بين الفرد وصاحب العمل ، ومن خلال منصة مدد يمكن للمنشأة رفع العقود الجديدة كما يمكنكم استعلام وتوثيق عقد العمل بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدد وللاستعلام نتبع تلك الخطوات :

الدخول إلي حسابك علي موقع التأمينات عبر الإنترنت .

مليء بيانات المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة توثيق العقود.

البحث عن موظف باستخدام رقم المشترك أو رقم الهوية أو رقم الحدود أو الرقم الوظيفي أو رقم جواز السفر.

البحث باستخدام اختيار الجنسية للعامل.

البحث باستخدام حالة التعاقد إما لم يتم رفعه أو معلق أو مقبول آلياً أو مرفوض أو منتهي أو ملغي أو نشيط.

وبعد العثور علي الموظف يتم الضغط علي اسمه وتحديد خيار استعراض العقد.

سيظهر لك عقود الموظف وتفاصيلها ويمكن عرض مزيد من المعلومات من عرض معلومات العقد.

ولابد من الاطلاع علي اللائحة الإدارية لقانون العمل السعودي وبهذه الخطوات نتمكن من توثيق واستعلام بيانات العقود بسهولة كما يمكنكم التعرف علي خطوات التقديم علي وظائف الحج والعمرة إلكترونياً، والفيديو التالي يوضح خطوات التوثيق الإلكتروني لعقد العمل: