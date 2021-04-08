madrasati.sa رابط الاشتراك فى مسابقة مدرستي وخطوات التسجيل على منصة مدرستي madrasati office 365

رابط الاشتراك فى مسابقة مدرستي وخطوات التسجيل على منصة مدرستي الموجودة فى السعودية والمفعلة من وزارة التعليم السعودية لتكون منصة تعليمية نتابعها الان مع حضراتكم كونها واحدة من الأدوات التعليمية الالكترونية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تساعد على استئناف عمليات التعليم عن بعُد.

رابط الاشتراك فى مسابقة مدرستي

انتشر بشكل كبير مسابقة مدرستي داخل المملكة العربية السعودية ليتزود حولها البحث للاشتراك بها كونها واحدة من المسابقات التي تخضع لرقابة وزارة التعليم السعودية والتي يتم إجراء تنظيمها على مستوى كافة المراحل التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة مدرستي واحدة من المقترحات المطروحة من وزارة التعليم السعودية لخلق بيئة تفاعلية ما بين الطلاب للاستئناف دروسهم من خلال التواصل مع كم رهيب من السادة المعلمين الموجودين على مدار الساعة لخدمة جميع وكافة الطلاب ومساعدتهم على حل وفهم الدروس، ليتضمن وجود موقع مدرستي التعليمي خلق بيئة تعليمية تعمل على تنمية أفكار الطلاب البرمجية الالكترونية ومهارات الحاسوب و مهارة الابداع والابتكار، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل داخل مسابقة مدرستي فور فتح فتح منصة مدرستي التعليمية

خطوات تسجيل مسابقة مدرستي التعليمي

للتسجيل على مسابقة مدرستي التعليمية يجب على الطالب اولاً الدخول على موقع مدرستي التعليمي الموجود داخل الرابط التالي “هنا” والبدء فى ادخال جميع البيانات التي تجدونها مطلوبة للتسجيل على المنصة وعلى الفور سيصبح بإمكان الطالب الاشتراك داخل مسابقة مدرستي فور النقر على أيقونة مسابقة مدرستي تبرمج، وبهذا ستجدون كم رهيب من الإمكانيات بجانب الاشتراك على تلك المسابقة مثل إمكانيات التعليم عن بعُد واستنباط المعلومات الموجودة داخل مدرستي.