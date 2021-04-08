“مصادر” أنتظار مكرمة رمضان خلال ساعات وكشوف المستحقين في المساعدة المقطوعة قيد التوقيع

المساعدة المقطوعة أكثر الكلمات التي يتم الاستعلام عنها على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية، من قبل ملايين المتابعين موعد صرف المقطوعة وأخيراً صرح السيد ناصر الهزاني/ المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، أن كشوف أسماء المستحقين قد تم تحديدها ويتبقى الإعلان عن موعد الصرف، وهناك اتجاه عند القيادة السياسية لصرفها خلال الأيام القليلة القامة، لكي تدخل السرور على المستحقين الذين هم من أصحاب الدخول البسيطة قبل حلول الشهر الكريم.

كشوف المساعدة المقطوعة قيد التوقيع النهائي

بعد المطالبات الكبيرة من قبل المواطنين السعوديون لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يؤمر بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي واعتبارها مكرمة رمضان يتردد من مصادر مقربة من دوائر صنع القرار أن جلالة الملك يأمر وزير الموارد البشرية بسرعة صرف المساعدة خلال الساعات القليلة القادمة

موعد صرف مكرمة رمضان 1442

المواطنون في المملكة يتطلعون لصرف المكرمة الرمضانية، كي تساعدهم على التغلب على الظروف الافتصادية الصعبة التي يعيشونها، بسبب القيوم المفروضة في المملكة بسبب تفشي وباء كورونا وتعطل الكثير من المواطنين عن أداء أعمالهم، مما أثر بالسلب على دخولهم التي انخفضت بشدة.

أن لا يقل سن المتقدم للمقطوعة عن 35 عام.

أن يكون المتقدم لصرف المساعدة سعودي الجنسية ويعيش داخل الأراضي السعودية.

أن يقل دخل المتقدم الأعذب عن 3000 ريال في الشهر.

أن يكون دخل رب الأسرة من 8500 ريال سعودي شهرياً.

أن يكون ليس له سجل تجاري أو أي نشاط تجاري.

أن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة.

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية. بعد الدخول على الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. الضغط على أيقونة الاستعلام عن المساعدة. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للتحقق من شخصية الداخل للموقع. سوف تظهر تفاصيل المقطوعة من موعد الصرف في حال تحديده وكل البيانات التي يبحث عنها المستعلم.

شروط صرف المساعدة المقطوعةطريقة متابعة حالة الطلب لصرف المساعدة المقطوعة