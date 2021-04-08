تحكيم مصري للقمة.. الزمالك يعترض والأهلي يوافق بـ"شرط"

أكد رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، في تصريحات إعلامية، أن لقائي الأهلي والزمالك المقرر إقامتهما خلال الفترة المقبلة ضمن منافسات الدوري المحلي، سُتدار بطاقم تحكيم مصري.

وأوضح مجاهد أنه لا توجد نية لتأجيل لقاء القمة المقبل بين قطبي الكرة المصرية، والمقرر له يوم 18 إبريل، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

وفي السياق ذاته، أشار مجاهد إلى أن إقامة القمة المصرية بدون جمهور مع وجود تقنية "الفار" كان كافيًا لكسر العُرف المعتاد في السنوات الأخيرة بأن تكون مباريات الأهلي والزمالك بتحكيم أجنبي، خاصةً أن بقية مباريات الموسم تُدار من قبل حكام مصريين.

جدير بالذكر، أنه منذ عام 1996 (منذ 25 عامًا)، هناك ثلاثة حكام مصريين فقط تولوا مهمة تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، وهم: محمود الحنفي عام 2018، إبراهيم نور الدين عام 2014، وقدري عبد العظيم عام 1996.

الزمالك يعترض

يقول المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عمرو الدرديري إن النادي الأبيض سيتقدم بمذكرة اعتراض رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، يوضح خلالها أسباب اعتراضه على اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة.

ويكشف الدرديري لموقع "دوت الخليج" أسباب اعتراض نادي الزمالك، "مباراة الأهلي والزمالك تكون حساسة للغاية، بسبب شعبية الفريقين الكبيرة محليًا وقاريًا، لذا نريد البُعد عن أي سبب لحدوث مشكلات بها، ومن المتعارف عليه خلال السنوات الأخيرة أن لقاء القمة يديره حكام أجانب، فلماذا نغير ذلك الآن؟".

ويؤكد الدرديري أن الزمالك يثق تمامًا في الحكام المصريين، لكن النادي الأبيض يريد ألا يتحمل الحكم المُختار لإدارة المباراة نتيجة المباراة، "نريد أن نبتعد قدر الإمكان عن (شماعة التحكيم)".

ويتابع المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك: "اقتراب رصيد الفريقين من النقاط بالدوري الممتاز، يزيد من حساسية اللقاء وأهميته، لأنه سيؤثر على مسار البطولة، خاصةً أن الأهلي والزمالك هما المرشحين الأقوى لحصد اللقب، بالإضافة إلى أن هناك حالة من التعصب بين الجماهير خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما تظهره مواقع التواصل الاجتماعي، لذا نرى أن ظروف اللقاء غير مناسبة لكسر العُرف المعتاد، وأن يدير اللقاء حكم مصري".

يُشار إلى أن الأهلي حصد 27 نقطة خلال 11 لقاء، بينما حصد الزمالك 33 نقطة خلال 14 مباراة في الدوري المصري الممتاز، ليحتل النادي الأبيض صدارة الدوري وبينما يأتي المارد الأحمر ثالثًا في جدول الترتيب.

وردًا على أسباب اختيار اتحاد الكرة طاقم تحكيم مصري، وعلى رأسها غياب الجمهور عن المدرجات، والاعتماد على تقنية "الفار"، يقول الدرديري: "الدوري يُلعب بدون جمهور منذ سنوات، ورغم ذلك كانت لقاءات القمة تُدار من قبل حكام أجانب، وتقنية (الفار) حتى الآن لا تمنع الحكام من الوقوع في الأخطاء، وربما سيكونوا في احتياج إلى الاعتياد عليها خلال هذا الموسم، لذا لا نجد مبررات اتحاد الكرة كافية للتراجع عن موقفنا".

ويستطرد قائلًا: "ليس لدينا مشكلة تمامًا، فإن يأخذ الحكام المصريين فرصة لإدارة مباريات القمة، لكن في أجواء مناسبة أكثر، تقلل من حجم الضغوطات على الطاقم التحكيمي للقاء".

كما يشير المتحدث الإعلامي للنادي الزمالك إلى أن اتحاد الكرة أخطأ في اختيار توقيت الحديث عن طاقم تحكيم مباراة القمة خاصةً أن الزمالك لديه مواجهة مصيرية أمام تونغيث السنغالي من أجل حصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في البطولة الإفريقية، يوم السبت "كان من الأولى أن يُثار هذا الاقتراح بعد اللقاءات الإفريقية، حتى يكون تركيز جميع أفراد القلعة البيضاء منصب على مباراة تونغيث فقط".

ويؤكد الدرديري في ختام حديثه مع دوت الخليج أن نادي الزمالك سيحترم القرار النهائي لاتحاد كرة القدم المصري، وأن الفريق جاهز لخوض اللقاء سواء كان بتحكيم مصري أو أجنبي.

موقف الأهلي المصري

من جانبه، يوضح المتحدث الإعلامي لنادي الأهلي، جمال جبر، أن النادي الأحمر ليس لديه مشكلة في أن يكون طاقم تحكيم لقاء القمة مصريًا.

ويضيف جبر لموقع "دوت الخليج": "نطالب فقط أن يكون حكم اللقاء على قدر الحدث، ولديه خبرة دولية وشخصية قوية للتعامل مع مباراة (الديربي)، لضمان غياب الأخطاء التحكيمية عن اللقاء، ليخرج بشكلٍ يليق بالرياضة المصرية".

كما يتابع قائلًا: "باختصار نريد أن يكون حكم اللقاء من (التصنيف الأول) بغض النظر عن جنسيته سواء كان مصريًا أو أجنبيًا".

وأكد جبر في ختام تصريحاته أن النادي الأهلي يثق تمامًا في اختيار اتحاد الكرة لطاقم تحكيم اللقاء، وأنه سيكون على قدر حدث كروي مهم يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة على المستوى المحلي والقاري.