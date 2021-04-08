ميركل تطالب بوتين بتخفيف الحشود العسكرية قرب الحدود الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بخفض عدد قواته والحشود العسكرية على الحدود الأوكرانية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





وبحث بوتين هاتفيا، مع المستشارة الألمانية عددًا من المسائل الدولية، على رأسها آخر المستجدات فى منطقة دونباس جنوب شرقى أوكرانيا. وأكد الكرملين، فى بيان له، أن بوتين وميركل تبادلا خلال المكالمة الآراء بشأن المسائل المتعلقة بتسوية النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن كلاهما أعربا عن قلقهما إزاء زيادة التوترات فى دونباس. وذكر البيان أن الرئيس الروسى لفت اهتمام المستشارة الألمانية إلى "التصرفات الاستفزازية من قبل كييف التى تزيد فى الآونة الأخيرة بشكل منهجى من حدة التوتر عند خط التماس" فى جنوب شرقى أوكرانيا.

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