“الآن” المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق لعبة ماين كرافت التعليمية

مسابقة مدرستي تبرمج حصلت على اهتمامات كبيرة من قبل الطلاب والمعلمين، وتتزايد عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن طريقة المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية نظرًا لأهمية هذه المسابقة، وهذا هو موضوع مقالنا، وعادةً ما تقوم وزارة التعليم في المملكة السعودية بإطلاق عدد كبير من المسابقات التعليمية التي تُقام بين الطلاب، ومن بينها مسابقة مدرستب تبرمج بالتعاون مع لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية والغرض الرئيسي من مسابقة مدرستي تبرمج هو تشجيع الطلاب على التعلم، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تطوير وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، كما تستفيد الدولة من ذلك في الاهتمام بتنشئة أجيال قادرة على بناء مجتمع أفضل بالعلم والمعرفة، نظرًا للتقدم التكنولوجي الذي يسود العالم حاليًا؛ فقدْ قامت المملكة بتطوير مسابقة باسم «مدرستي تُبرمج»، وكان ذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الشهيرة.المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج
إن لمنصة مدرستي موقع العودة للمدارس فيجب على الطالب أولاً أن يقوم بعمل حساب له على هذا الموقع، ثم يقوم بعد ذلك بتنزيل لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية سواء كان ذلك على الهاتف أو الحاسوب، وبعد تسجيل حسابه في اللعبة من خلال بيانات منصة مدرستي يقوم بأداء المهام التي تكون مطلوبة.
- يجب على الطالب أولاً أن يقوم بالدخول موقع العودة للمدارس.
- بعد ذلك يقوم الطالب بعمل حساب جديد له على الموقع من خلال الضغط على خيار «تسجيل الدخول» الذي يوجد في الصفحة الرئيسية للموقع.
- سوف يكون مطلوبًا من الطالب بعد ذلك أن يقوم بإدخال رقم هويته أو رقم الإقامة الخاصة به.
- يجب عليه بعد ذلك أن يكتبَ ركن هاتفه المحمول.
- سوف يتم بعد ذلك إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف الذي تمت كتابتُه؛ لذا يجب على الطالب أن يقوم بالتأكد من سلامة رقم الهاتف المكتوب، ثم الضغط على «تحقق».
- بعد ذلك سوف يطلب الموقع من الطالب إدخالَ رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف.
- يجب على الطالب هنا كتابة رمز التحقق الذي وصله على هاتفه في المكان المُخَصَّص له.
- يقوم الطالب بعد ذلك بتأكيد حسابه.
يجب على الطالب أيضًا تسجيلُ حسابه في ماين كرافت الاصدار التعليمي ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب على الطالب أولاً الدخولُ على موقع ماين كرافت التعليمي وهو المخصص للنسخة التعليمية.
- يقوم الطالب بعد ذلك بتسجيل حسابه في اللعبة عن طريق إدخال بيانات حساب (منصة مدرستي) في اللعبة.
- ستتولى اللعبة بعد ذلك مسؤولية توجيه بعض الإرشادات إلى الطالب، والتي تكون مطلوبة منه.
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مسابقة مدرستي تبرمج حصلت على اهتمامات كبيرة من قبل الطلاب والمعلمين، وتتزايد عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن طريقة المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية نظرًا لأهمية هذه المسابقة، وهذا هو موضوع مقالنا، وعادةً ما تقوم وزارة التعليم في المملكة السعودية بإطلاق عدد كبير من المسابقات التعليمية التي تُقام بين الطلاب، ومن بينها مسابقة مدرستب تبرمج بالتعاون مع لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية والغرض الرئيسي من مسابقة مدرستي تبرمج هو تشجيع الطلاب على التعلم، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تطوير وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، كما تستفيد الدولة من ذلك في الاهتمام بتنشئة أجيال قادرة على بناء مجتمع أفضل بالعلم والمعرفة، نظرًا للتقدم التكنولوجي الذي يسود العالم حاليًا؛ فقدْ قامت المملكة بتطوير مسابقة باسم «مدرستي تُبرمج»، وكان ذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الشهيرة.المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج
إن لمنصة مدرستي موقع العودة للمدارس فيجب على الطالب أولاً أن يقوم بعمل حساب له على هذا الموقع، ثم يقوم بعد ذلك بتنزيل لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية سواء كان ذلك على الهاتف أو الحاسوب، وبعد تسجيل حسابه في اللعبة من خلال بيانات منصة مدرستي يقوم بأداء المهام التي تكون مطلوبة.
- يجب على الطالب أولاً أن يقوم بالدخول موقع العودة للمدارس.
- بعد ذلك يقوم الطالب بعمل حساب جديد له على الموقع من خلال الضغط على خيار «تسجيل الدخول» الذي يوجد في الصفحة الرئيسية للموقع.
- سوف يكون مطلوبًا من الطالب بعد ذلك أن يقوم بإدخال رقم هويته أو رقم الإقامة الخاصة به.
- يجب عليه بعد ذلك أن يكتبَ ركن هاتفه المحمول.
- سوف يتم بعد ذلك إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف الذي تمت كتابتُه؛ لذا يجب على الطالب أن يقوم بالتأكد من سلامة رقم الهاتف المكتوب، ثم الضغط على «تحقق».
- بعد ذلك سوف يطلب الموقع من الطالب إدخالَ رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف.
- يجب على الطالب هنا كتابة رمز التحقق الذي وصله على هاتفه في المكان المُخَصَّص له.
- يقوم الطالب بعد ذلك بتأكيد حسابه.
يجب على الطالب أيضًا تسجيلُ حسابه في ماين كرافت الاصدار التعليمي ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب على الطالب أولاً الدخولُ على موقع ماين كرافت التعليمي وهو المخصص للنسخة التعليمية.
- يقوم الطالب بعد ذلك بتسجيل حسابه في اللعبة عن طريق إدخال بيانات حساب (منصة مدرستي) في اللعبة.
- ستتولى اللعبة بعد ذلك مسؤولية توجيه بعض الإرشادات إلى الطالب، والتي تكون مطلوبة منه.
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