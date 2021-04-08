يعلن برنامج حساب المواطن موعد صرف دفعة شهر أبريل 2021 روعه

موعد صرف دفعة حساب المواطن: يعتبر حساب المواطن من البرامج السعودية التي تهدف بها المملكة العربية السعودية إلي مساعدة البسطاء والفقراء من المواطنين من أصحاب محدودي الدخل، بتقديم الدعم المالي بصورة مستمرة لمساعدتهم في المعيشة سواء في ظل الأزمة التي تمر بها المملكة أو خارجها، حيث أعلن برنامج الدعم الخاص بحساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 34 للشهر الجاري، والذي سيتم صرفه في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويمكن أن يتم صرفه في اليوم التاسع أي اليوم السابق لموعد الصرف أو اليوم الذي يليه إذا كان يوم صرف الدفعة يوافق يوم عطلة.

أوضح برنامج حساب المواطن أنه سوف يتم صرف وإيداع شهر أبريل الدفعة الواحد والأربعين،في حسابات المستفيدين البنكية، يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريا، كما ذكرت خدمة المستفيدين في ردا لها على أحد المواطنين، أن الدعم يتم إيداعه شهريا في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم إيداعه قبل أو بعد ذلك اليوم، إذا وافق يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية.

الاستعلام عن النتائج الأهلية للدفعة 41 من برنامج حساب المواطن 2021

صدرت نتائج الأهلية للدورة 41 لشهر أبريل 2021، وتم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع تويتر، حيث أصبح بإمكان المستفيدين من دعم البرنامج، الاستعلام عن النتائج الأهلية الخاصة بدفعة شهر أبريل، ومعرفة حالة الأهلية من خلال الدخول عبر الرابط الموضح.

موعد صرف الدفعة 41 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 41 لشهر أبريل وفقا التقويم الهجري والميلادي، من المعتاد إيداع الدعم المستحق في حسابات المستفيدين البنكية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك سوف يتم إيداع مبالغ الدعم المستحقة في الحسابات البنكية يوم 11 أبريل 2021، الموافق يوم 29 شعبان 1442.

رابط استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم للدفعة 40 لشهر مارس 2021

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم أنه يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض من المستفيدين من دعم البرنامج، وذلك فيما يتعلق بمبالغ استحقاق الدعم للدفعة 40 لشهر مارس 2021، وذلك من خلال الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن كما هو موضح، والقيام بتقديم الطلب ورفع الاعتراض من خلال هذا الرابط.

أولاً يقوم المواطن المستفيد من الدعم بتسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثانياً يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بتفاصيل الطلب.

ثالثاً يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بإدارة المرفقات.

رابعا يقوم المستفيد بإضافة المرفقات الخاصة به.

خامساً يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالحفظ.

خطوات إضافة مرفقات عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

صدرت نتائج الأهلية للدفعة 40 لشهر مارس 2021

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 الخاصة بالدعم المستحق لشهر مارس 2021، يجب علي كل المواطنين المستفيدين والمستفيدين من البرنامج، القيام بالدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، والاستعلام عن حالة الأهلية لشهر مارس الجاري، ومعرفة حالة الأهلية، مؤهل أم غير مؤهل.

بدأ إيداع الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن وتفاصيل الدفعة 40 لشهر مارس 2021

بدأ حساب المواطن بصرف وإيداع الدعم للمستحقين منذ بداية اليوم العاشر من شهر مارس 2021، وقد أفصح البرنامج عن تفاصيل الدفعة 40 لشهر مارس الحالي، وأوضح أن قيمة الدعم الإجمالي المستحق يبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، للمستفيدين والمستفيدين البالغ عددهم 10 مليون مواطن.

موعد صرف الدفعة 40 من برنامج حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن للمستفيدين عن موعد صرف الدفعة الأربعين من الدعم، حيث سيتم صرف الدفعة في الموعد المعتاد لها من كل شهر، وبناء علي ذلك فسوف يتم صرف وإيداع المستحقات المالية من دعم حساب المواطن يوم الأربعاء الموافق اليوم العاشر من شهر مارس ويوافق يوم 27 من شهر رجب 1442.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الأهلية في حساب المواطن قبل موعد صرف الدفعة

يعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين قبل موعد صرف الدفعة عن صدور النتائج الأهلية للدفعة الجديدة، وينبغي على المواطنين المستفيدين من الدعم، الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ويقوم بالدخول علي حالة الأهلية ومعرفة ما إذا كانت حالة الأهلية للشخص المستفيد مؤهل أم غير مؤهل.

كيف يضمن المستفيد من البرنامج استمرار الدعم

كما أوضح البرنامج للمستفيدين المستحقين للدعم من برنامج حساب المواطن ممن هم مسجلين به حاليا، أنه من أجل الحفاظ على صرف الدعم المستحق لهم وضمان استمرارية الدعم خلال الدفعات الشهرية، القيام بعمل تحديث البيانات التي يحدث بها تغيير خلال الفترة المحددة التي أقرها البرنامج وهي فترة 15 يوم فقط.

أعلن حساب المواطن بدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 39

قام برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة للدورة 39 لشهر فبراير 2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، والقيام برفع طلب الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة.

القيام بتسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. القيام بالضغط علي أيقونة الدفعات المالية. القيام بالنقر علي أيقونة تقديم اعتراض. القيام باختيار نوع الاعتراض (دفعة ناقصه أو صفر) أو (دفعة لم تستلم مع القيام بتقديم كشف حساب). بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم النقر علي أيقونة إرسال.

طريقة تقديم اعتراض مالي من خلال الدفعات المالية بالخطواتكيف يضمن المستفيد استمرارية الدعم من برنامج حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين أنه ينبغي علي كلا من المسجلين بالبرنامج والقائمين عليه حاليا تحديث البيانات الخاصة بهم عندما يطرأ عليها أي تغيير، وذلك خلال 15 يوم وهي الفترة المحددة من قبل البرنامج عند حدوث أي تغيير، حيث يقوم المستفيد بالدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

طريقة تحميل برنامج حساب المواطن واستخداماته

تطبيق حساب المواطن متاح للتحميل على الهواتف الذكية عبر المتاجر الإلكترونية الموضحة:

متجر google play. متجر apple store. متجر app gallery.

أما عن استخدامات التطبيق فهو يتيح للعملاء والمستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن الإطلاع على بيانات المستفيد، ودراسة حالة الأهلية والاعتراضات، والإطلاع على تفاصيل ومعلومات الطلب، كما يطلعكم على تفاصيل الدفعات المالية.

متي ينزل حساب المواطن الدفعة 39 لشهر فبراير 2021

يتسائل المواطنين المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن، حول موعد نزول الدفعة 39 المستحقة من برنامج حساب المواطن، وإيداعها في حسابات المستفيدين البنكية، وردا على هذا الاستفسار، فقد أوضح حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية له أنه يتبقى على موعد صرف الدفعة 7 أيام فقط.

كما أوضح برنامج حساب المواطن أنه يتم صرف وإيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية، الخاصة بالمستفيدين ممن ينطبق عليهم كافة شروط الاستحقاق الأهلية، وظهور حالة الأهلية الخاصة به مؤهل، حتى يتم الصرف، لذلك يستوجب يجب للمواطنين الدخول عبر الرابط الرسمي لحساب المواطن والاستعلام عن نتائج الأهلية قبل موعد صدور الدفعة 39 من البرنامج ومعرفة الحالة الأهلية.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 39 من حساب المواطن

أفصح برنامج حساب المواطن عن موعد صرف نتائج الأهلية للدورة 39 الخاصة بالدفعة المستحقة من الدعم لشهر فبراير من خلال الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يتيح للمستفيدين والمستفيدين من الدعم الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن والإستعلام عن حالة الأهلية للدفعة الجديدة.

طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن في حالة فقدانها بالخطوات

يوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات من الدعم، طريقة استعادة كلمة المرور في حالة فقدانها في خطوات، وهي:

أولا: الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثانيا الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.

ثالثا إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص المستفيد.

رابعا سوف تصل رسالة للمستفيد بكلمة المرور الجديدة.

موعد صرف الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن وكيفية تحديث البيانات

أفصح برنامج حساب المواطن عن صدور الدفعات المستحقة وإيداعها ف الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وعليه سوف يتم صرف الدفعة 39 من حساب المواطن في اليوم العاشر من شهر فبراير الموافق يوم 28 جمادي الثاني لعام 1442، كما يدعو برنامج حساب المواطنين المستفيدين بضرورة تحديث البيانات من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ، حيث يقوم البرنامج بمراجعة البيانات باستمرار.

الأيام المتبقية على موعد صرف الدفعة 37 لشهر ديسمبر الجاري

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يتبقى على موعد صرف الدفعة 37 لشهر ديسمبر الجاري ثلاثة أيام فقط، حيث سوف يتم صرف وإيداع المبالغ المستحقة من دعم برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين المستفيدين، وذلك يوم الخميس القادم الموافق اليوم العاشر من شهر ديسمبر.

المواطنين الذين تم شمولهم في دعم الدفعة 37 من حساب المواطن

تشمل دفعة 37 لشهر ديسمبر الجاري المواطنين المستفيدين من حساب المواطن والذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق من حساب المواطن، والذي سوف يتم إيداعها بتاريخ 10 ديسمبر حساب المواطن، كما أوضح البرنامج أن المواطنين الذين لم يشملهم الدعم ينبغي عليهم تحديث البيانات الخاصة بهم وتصحيحها، وتقديم الاعتراض في خلال المدة المحددة من البرنامج في موعد أقصاه 90 يوم من تاريخ صدور نتائج الأهلية.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 37 لشهر ديسمبر 2020

يقوم برنامج حساب المواطن بالإعلان عن نتائج الأهلية في نهاية كل شهر ميلادي قبل صدور الدفعة الجديدة لحساب المواطن، حيث يتيح للمستفيدين والمستحقين للدعم، إمكانية الاستعلام عن حالة الأهلية الخاصة بهم من خلال تسجيل الدخول إلي حساباتهم على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومعرفة حالة الأهلية مؤهل أم غير مؤهل.

موعد صرف دفعة حساب المواطن الدفعة 37 لشهر ديسمبر 2020

يتبقى على موعد صرف الدفعة المستحقة لشهر ديسمبر الجاري، أيام قليلة حيث سوف يتم إيداع مبالغ الدعم المستحقة في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل الموافق اليوم العاشر من شهر ديسمبر، وذلك لمن تحققوا من الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وتبين لهم في حالة الأهلية مؤهل.

صرف وإيداع 1.8 مليار ريال للمستحقين للدعم من برنامج حساب المواطن

صرف برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين والمستحقين للدعم، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والأهلية والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وقد بلغ مقدار المبالغ التي تم صرفها لدفعة شهر ديسمبر الجاري 1.8 مليار ريال، وتعويضات بقيمة 18 مليون ريال عن الدفعات السابقة.

موعد صرف الدفعة 36 لشهر نوفمبر من برنامج حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن صرف الدفعة 36 من حساب المواطن كما هو معتاد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وعليه فسوف يتم صرف وإيداع الدفعة في اليوم العاشر من شهر نوفمبر والذي يوافق يوم الثلاثاء القادم، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة من الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 36 لشهر نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن أنه بإمكان العملاء التابعين له والمستفيدين من الدعم المستحق، الاستعلام شهريا عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة، قبل موعد الصرف، لكي يتمكن المستفيد من معرفة حالة الأهلية، وذلك من خلال اتباع تعليمات حساب المواطن، وهي أن يقوم المستفيد بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، ومعرفة حالة الأهلية مؤهل أم غير مؤهل.

طريقة حذف المستندات المرفوضة في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، للمواطنين المستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج، كيفية حذف المستندات المرفوضة في حساب المواطن، وذلك من خلال عدة خطوات، يقوم بها المستفيد من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، واتباع الخطوات التالية لحذف المستندات.

الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب. ومنها نقوم بالضغط على أيقونة إدارة المرفقات. بعد ذلك نقوم باتخاذ إجراء حذف المستندات المرفوضة. يمكن بعد ذلك القيام بإعادة إرفاق المستندات الصحيحة على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إجراءات حذف المستندات المرفوضة من حساب المواطن وإعادة إرفاق المستندات الصحيحةموعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن لشهر أكتوبر 2020

أوضح برنامج حساب المواطن أن موعد صرف المبالغ المستحقة من الدعم لشهر أكتوبر، سوف تتأخر لمدة يوم واحد فقط عن الموعد المحدد لصرف الدفعة 35، كما هو معتاد صرف الدفعات في اليوم العاشر من أول كل شهر ميلادي، حيث يوافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري يوم عطلة رسمية بالمملكة، وهو يوم السبت، لذلك سوف يتم إيداع الدفعة وصرفها يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، و 24 من صفر 1442.

تفاصيل دفعة شهر أكتوبر من حساب المواطن الدفعة 35

أودع حساب المواطن المبالغ المستحقة من الدعم والتي قدرت بحوالي 1.8 مليار ريال، في حسابات المستفيدين والتابعين الذين شملهم الدعم، والذين يبلغ عددهم 10.4 مليون مواطن مستفيد وتابع، كما تم بلغت قيمة تعويضات الدفعات السابقة حوالي 19.2 مليون ريال، كما ذكر البرنامج أن نسبة المواطنين الذين قد تحصلوا على الدعم حوالي 78%.

صدور نتائج الأهلية للدورة 35 لشهر أكتوبر 2020

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن صدور النتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 35 لشهر أكتوبر 2020، للتحقق من الأهلية واستحقاق الدعم يمكن للمستفيدين معرفة حالة الأهلية من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34

أعلن حساب المواطن عن بدأ استقبال البرنامج لطلبات الاعتراض من المواطنين المستفيدين والمستحقين، المتقدمين بطلب اعتراض على مبلغ الدعم المخصص للدفعة الأربعة والثلاثين الخاصة بشهر سبتمبر الجاري لعام 2020، وتقديم طلب الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

موعد صرف وإيداع الدفعة 34 من برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر 2020

صدرت النتائج الأهلية لدفعة سبتمبر 2020-محرم 1442، والتي أعلن حساب المواطن عن إيداعها في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، والتي تم إيداعها وصرفها في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم 22 من محرم 1442، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن النتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

كما أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة أل 34 لشهر سبتمبر، حيث تقدر مبالغ الدعم للمستحقين 1.9 مليار ريال سعودي، يتم صرفها للمستحقين للدعم من المستفيدين والتابعين لحساب المواطن، والذي يبلغ عددهم 10.7 مليون مواطن، قد شملهم الدعم خلال شهر سبتمبر، وصرف تعويضات للدفعات السابقة، والتي تقدر بمبلغ 18.5 مليون ريال سعودي، ليصبح إجمالي المواطنين المستفيدين من الدعم لشهر سبتمبر والذين تحصلوا على الدعم بنسبة 78%.

موعد صرف الدفعة 33 لشهر أغسطس

من المتوقع إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020 الذي يوافق في التقويم الهجري 20 من شهر ذي الحجة لعام 1441، كما هو معتاد من برنامج حساب المواطن، حيث يقوم بإيداع المستحقات المالية في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذا لم يوافق ذلك اليوم يوم إجازة رسمية في المملكة.

طلبات الاعتراض على مبلع دعم الدفعة 33 المستحق لشهر أغسطس 2020

بدأ برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ دعم الدفعة 33 المستحق لشهر أغسطس 2020، من الأشخاص المستفيدين من البرنامج، كما أوضح البرنامج الرابط الذي يتم عن طريقه رفع طلب الاعتراض، من خلال الصفحة الرسمية لحساب المواطن على تويتر، حيث قام بنشر رابط رفع طلب الاعتراض على مبلغ دعم الدفعة 33 وهو ca.gov.sa.

كيفية إضافة الأم المطلقة لأبنائها والشروط اللازمة

وصل عدد المسجلين ف برنامج حساب المواطن السعودي إلي حوالي 12.000.000 مستفيد يحصل علي الدعم المالي وذلك بقيمة 2.17 مليار بالدفعة السابقة، أما عن التسجيل في الدفعة الـ 31 فهناك بعض الإضافات الجديدة مثل إضافة أبناء المرآة المطلقة بعد أن يتم إرسال الأوراق الخاصة بالحضانة أو صك الولاية للأم (مثل شهادة الميلاد والشهادة العائلية)، وهناك العديد من البحث حول كيفية إضافة الأم المطلقة لأبنائها ومن الشروط الواجب توافرها الآتي:-

أن يكون الراغب في الحصول علي الدعم من المقيمين بالمملكة.

أن يكون من حاملين بطاقة التنقل (رب الأسرة).

ألا يكون أقل من 18 عام.

ألا يكون من المخالفين للحكومة (مخالفات جنائية).

كيفية الاستفادة من الدعم والتسجيل في برنامج حساب المواطن

في البداية يمكن الدخول علي رابط حساب المواطن من أجل إتمام عملية التسجيل، بعد إدخال رقم هوية المستفيد ورقم الهاتف، ويمكن أيضا الاطلاع علي خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441 عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن بالسعودية، حيث دائما تزداد عملية البحث حول موعد صرف الدفعات، كما يمكن حساب القيمة المستحقة من خلال الحاسبة التقديرية للبرنامج.

أما عن كيفية تصحيح أو تحديث حساب المواطن إذا كان هناك أي وقف في أي من الدفعات التي تم صرفها وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن، والضغط علي التفاصيل لتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين لصرف الدفعات، كما يتم الضغط علي حفظ بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمواطن.