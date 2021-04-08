كيفية التسجيل في برنامج نور لتلاميذ الروضة عبر موقع نظام نور

بدأت عمليات التسجيل في برنامج نور لتلاميذ الروضة يوم أمس الأربعاء وفق ما أقرته وزارة التعليم السعودية، حيث حددت الوزارة فترة التسجيل في نظام نور بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 25 من شعبان لعام 1442 هـ وتستمر عمليات التسجيل خلال العام الدراسي، ووفق ما أعلنته الوزارة فإن السن المحدد للقبول بمرحلة رياض الأطفال يكون على ثلاث مستويات وقد تم تحديد السن المناسب لكل مرحلة، فقد تم تحديد المستوى الأول والخاص بالروضات (الأهلية والعالمية) للطلاب من تاريخ 13/10/2017 وحتى تاريخ 2/10/2018م، أما عن المستوى الثاني فيكون القبول للطلاب الذين تتراوح تواريخ ميلادهم بين تاريخ 24/10/2016م وتاريخ 12/10/2017، بينما سيتم قبول الطلاب في المستوى الثالث لمن تتراوح تواريخ ميلادهم بين تاريخ 5/11/2015 وحتى تاريخ 23/10/2016.

توجه إلى الموقع الرسمي لنظام نور وسجل دخولك إلى حساب ولي الأمر الخاص بك.

في حالة ما إذا كنت تقوم بالتسجيل لأول مرة في نظام نور قم بالنقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل: سجل ولي الأمر، اسم المستخدم المقترح ثم انقر زر التالي.

سيتم تحويلك إلى صفحة التدقيق والمطابقة بين بيانات ولي الأمر والطالب، اكتب رقم هوية الطالب وصلة القرابة بينك وبين الطالب وتاريخ ميلاده ثم انقر أيقونة تدقيق.

سيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل بيانات ولي الأمر قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم انقر زر حفظ.

بعد إتمام عملية تسجيل ولي الأمر عليك الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتثنى لك الدخول إلى حسابك لتسجيل أبنائك في برنامج نور.

سيتم تحويلك إلى الشاشة الرئيسية للنظام قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اكتب رمز التحقق وانقر تسجيل الدخول.

سوف تظهر لك لوحة التحكم الخاصة بولي الأمر، انقر على تسجيل الأبناء.

اختر تسجيل طالب جديد.

اكتب رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب، صلة القرابة، تاريخ ميلاد الطالب.

انقر زر التالي لتحديد صف الطفل، ثم اختر المستوى المتاح للطفل في رياض الأطفال استناداً إلى تاريخ ميلاد الطفل.

بالنقر على التالي سيتم إحالتك إلى صفحة بيانات الطالب قم بتعبئة البيانات المطلوبة أمامك على الشاشة ثم انقر زر التالي.

عبئ البيانات الخاصة بالمدرسة والإقرار ثم اضغط على أيقونة تسجيل.

ستظهر أمامك صفحة التقييم التي تفيد بانتهاء تقديم طلبك وسؤالك عن مدى رضاك عن النظام.

طريقة التسجيل في برنامج نور

وبإتمام جميع الخطوات السابقة والمدعومة بشرح الفيديو أعلاه تكون قد أتممت عملية التسجيل في موقع نور بنجاح للأبناء في مرحلة رياض الأطفال.