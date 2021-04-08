رابط نظام نور لتسجيل الروضة 1443هـ المملكة السعودية للأطفال المستجدين

رابط نظام نور لتسجيل الروضة 1443هـ ، كما أعلنتها اليوم وزارة التعليم السعودية، أن بدء تسجيل المرحلة الأولى، في مرحلة رياض الأطفال، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، والذي يبدأ من يوم 7 إبريل لعام 2021م، الموافق 25 من شهر شعبان لعام1442هـ، والذي سيستمر حتى يوم 25 من شهر إبريل الحالي لعام 2021م، الموافق 13 من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، بمشيئة الله ويتم التقديم عبر رابط منصة نظام نور الإلكترونية الرسمية للتسجيل، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا، الذي تم تدشينه للتيسير على أولياء الأمور، وتسهيل الإجراءات دون الحاجة لزيارة المؤسسات التعليمية، وفق رؤية المملكة2030م، رقمنة الدولة، والعمل على راحة المواطن السعودي، فيتم التقديم والتسجيل ومعرفة نتائج الطلاب، من خلال منصة نظام نور التعليمية.

ووفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa، للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية، فقد تم الإعلان من فترة عن موعد بدء تسجيل طلاب روضة الأطفال، يوم 7إبريل 2021م، والجدير بالذكر أن المملكة تعمل وفق ما أقرت به وزارة الصحة السعودية، من الحس على التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، كوفيد-19، فقد كان نظام نور حل مثالي لوزارة التعليم السعودية، لمساعدة أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم للعام الجديد إلكترونيا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين السعوديين، والعمل أيضًا على راحة المواطنين في الإجراءات والتعاملات مع المؤسسات الحكومية بالمملكة، وفق رؤية المملكة 2030م.

خطوات التسجيل الصحيحة عبر نظام نور

وعن موقع نظام نور رابط تسجيل الطلاب المستجدين 1443، مرحلة روضة الأطفال، بالخطوات الصحيحة، تابعها من خلال النقاط التالي ذكرها بالترتيب: