طريقة حجز عمرة رمضان 1442 عبر تطبيق اعتمرنا وشروط آداء مناسك العمرة وزارة الحج والعمرة

طريقة حجز عمرة رمضان 1442-2021 لكل الراغبين في آداء مناسك العمرة وفريضة الحج لهذا العام من السعوديين والمقيمين وفق الشروط المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة والتي تطبق الخطة الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة المعتمرين التي تتضمن عدة إجراءات وقائية يجب الالتزام بها، كما خصصت الوزارة تطبيق اعتمرنا وتوكلنا الذي من خلالهما يمكن التسجيل في عمرة رمضان 1442 بطريقة إلكترونية سهلة، كما أتاحت المملكة العربية السعودية حجز قطار الحرمين السريع للزوار والمعتمرين والتنقل بسرعة وسهولة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في وقت يبلغ 120 دقيقة تقريباً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين عبر تذاكر مخصصة تختلف قيمتها على حسب التجول والأماكن التي تقوم بزيارتها.

شروط آداء مناسك العمرة المحددة من وزارة الحج والعمرة

حددت وزارة الحج والعمرة عدة معايير وضوابط احترازية لحماية المعتمرين وزوار المملكة عن طريق وضع بعض الشروط لكي يتم التسجيل في العمرة 1442 وتتضمن في النقاط على النحو التالي:-

لا يقل العمر عن 18 سنة وحتى الـ70 عام.

لابد أن الشخص يكون قد تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد.

لابد أن تمضي فترة 14 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المحصنين من الفيروس ممن قد تعافوا من الإصابة.

إحضار شهادة طبية تثبت صحة المعلومات.

طريقة حجز عمرة رمضان 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق عن بدْ استقبال التسجيل في عمرة رمضان 2021 عبر تطبيق اعتمرنا وتوكلنا وسط تطبيق الخطة الاحترازية وكل الشروط والإجراءات اللازمة، حيث يتمكن جميع المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام الحجز وكيفية الحصول على تصاريح العمرة عن طريق الخطوات التالية:-