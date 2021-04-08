أخبار اليمن : توجيهات بإيصال اسطوانات أوكسجين لمشافي تعز

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توجيهات بإيصال اسطوانات أوكسجين لمشافي تعز

وجه محافظ تعز سليم محمد المغلس بإيصال كمية من أسطوانات الأوكسجين إلى مستشفيات مدينة تعز الخاضعة لسيطرة قوى العدوان للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة المصابين بفيروس كورونا المستجد. توجيهات بإيصال اسطوانات أوكسجين لمشافي تعزوجه محافظ تعز سليم محمد المغلس بإيصال كمية من أسطوانات الأوكسجين إلى مستشفيات مدينة تعز الخاضعة لسيطرة قوى العدوان للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة المصابين بفيروس كورونا المستجد. واعتبر المحافظ المغلس بأن ذلك يأتي كمبادرة إنسانية بعد إطلاق مستشفيات مدينة تعز الخاضعة لسيطرة قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة لنداء استغاثة بتوفير أسطوانات الأوكسجين. وقد عبر عدد من الأطباء بمدينة تعز عن الامتنان لقيادة المحافظة على توجيهاتها بإيصال كمية من أسطوانات الأوكسجين لمستشفيات المدينة، لإنقاذ حياة المصابين بالفيروس.*سبأنت



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