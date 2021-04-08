وكالة الأنباء الأردنية تنفى مغادرة باسم عوض الله أرض البلاد

جدة - نرمين السيد - وأكد مصدر رسمى لوكالة الأنباء الأردنية، أن المتهم باسم عوض الله، ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنه غادر البلاد.

والسبت الماضى، أفادت الوكالة، بأنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.