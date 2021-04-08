الرئيس التونسى يزور مصر غدا

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة التونسية، عبر حسابها الرسمى بموقع "فيسبوك": "بدعوة من أخيه الرئيس المصرى عبد الفتّاح السيسى، يؤدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك من 9 إلى 11 أفريل 2021".

وأوضحت "تندرج هذه الزيارة فى إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتى البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين فى الاستقرار والنماء".