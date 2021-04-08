مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بساوث كارولينا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، العثور على خمسة أشخاص مقتولين نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية، من بينهم الدكتور روبرت ليسلى البالغ من العمر 70 عاما، وزوجته باربرا ليسلى البالغة من العمر 69 عاما، بالإضافة إلى حفيدهما، بولاية ساوث كارولينا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أسفر إطلاق النار الذى وقع فى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أمس الأربعاء، عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وكشف مكتب عمدة مقاطعة يورك، فى تغريدة على تويتر، أن جيمس لويس البالغ من العمر 39 عاما، والذى قالت الشرطة إنه كان يعمل فى المنزل، توفى أيضا، متأثرا بأعيرة نارية.

وكان مكتب العمدة، إن رجال الشرطة استجابوا لتقرير عن إطلاق نار فى منزل "يشمل عدة أفراد"، وأن البحث جار عن "شاب من أصول إفريقية يرتدى سترة وسروالا مموها".

وأصيب شخص سادس بالرصاص، وهو يخضع للعلاج من إصابات خطيرة، ولم يتم الكشف عن هويته.

وبعد تفتيش المنطقة المحيطة بالمنزل لساعات بطائرات هليكوبتر وطائرات من دون طيار، غردت السلطات يوم الخميس بأنها ألقت القبض على مشتبه به وجدته فى منزل قريب، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مطلق النار المزعوم.

وقالت السلطات إنها ما زالت تحقق فى الدافع وراء إطلاق النار، الذى وقع قرب حدود نورث كارولينا، جنوب غرب مدينة شارلوت.