المغرب تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - ووافقت الحكومة، خلال الاجتماع الذى عُقد اليوم، الخميس، بالعاصمة الرباط؛ على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد واستمرارها 4 أسابيع إضافية، حيث أن القرار يهدف لتمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجارى لـ10 مايو المقبل.

وأوضحت أن القرار سمح للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على كافة الأرجاء بما يتلاءم مع مستجدات الوضع الوبائى، ومنح مسؤولى الجهات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام خاصة الصحة العامة.

يُذكر أن الحكومة قد قررت، أمس الأربعاء، حظر التنقل الليلى فى كافة الأرجاء خلال شهر رمضان المبارك، ويتم حظر التنقل يوميًا من الساعة الثامنة ليلًا وحتى الساعة 6 صباحًا باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا؛ والجارى بها العمل حاليًا.