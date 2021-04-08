لاجئ عربي يقتل صديقته البريطانية ويمثل بجثتها 

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد على لاجئ عراقي الجنسية لقتله صديقته وتقطيع جسدها إلى سبعة أشلاء.
وأكدت محكمة "إكستر كراون"، في قرارها وجوب بقاء عزام منغوري، وهو لاجئ عراقي مهدد بالترحيل، في السجن 20 عاماً على الأقل، لقلته صديقته لورين كوكس، وذلك قبل أن يتم النظر في الإفراج المشروط عنه، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وارتكب منغوري، وهو طالب لجوء، جريمته بحق لورين كوكس البالغة من العمر 32 عاماً، في سبتمبر العام الماضي، بحجرة يسكنها بمدينة إكستر، جنوب غربي إنكلترا، حيث قام بتقطيع جسدها إلى 7 أشلاء، فيما تخلص من ملابسها وأشيائها الخاصة برميها في القمامة أو الغابات.
وعقب الإبلاغ عن اختفائها، توصلت الشرطة البريطانية إلى تسجيل مصور خاص بكاميرات المراقبة، يظهر لورين برفقة منغوري، الأمر الذي وضعه في دائرة الاتهام.
وكشفت التحقيقات عن اختراق منغوري لحسابات لورين على مواقع التواصل الاجتماعي، لإرسال رسائل لذويها وأصدقائها محاولا تقليد أسلوب القتيلة في المحادثات.
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