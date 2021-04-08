 إمام مسجد ”آيا صوفيا” يستقيل من منصبه 

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن إمام مسجد اسطنبول "أيا صوفيا" سابقا استقال من منصبه.
وذكرت قناة " إن تي في" التركية أن إمام جامع اسطنبول، محمد بوينوكالين، استقال من منصبه وسيعود للتدريس في كلية اللاهوت في جامعة مرمرة حيث كان يعمل أستاذاً.
وأشارت القناة أن إمام المسجد التركي في اسطنبول كان يعرف بتصريحاته الرنانة بشأن السياسة الداخلية والخارجية التركية، والتي كان لها أثر على الموالين والمعارضين الأتراك على حد سواء.
ومن بين أهم التصريحات التي أثارت الرأي العام التركي هو كلامه عن اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة حيث اعتبر أن وسائل الإعلام نشطة للغاية بتغطية موضوع العنف ضد المرأة "مما يجعل الرجال أعداء لها".
كما دعا بوينوكالين إلى خفض أو إلغاء أسعار الفائدة على البنوك وسط انخفاض حاد في سعر صرف الليرة التركية ، معتبراً أن "محاربة الربا وصية من الإسلام".
وفي 10 يوليو من العام 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى صرح ومعلم تاريخي مشترك للديانات السماوية.
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