لينوفو تطلق هاتف الألعاب الأحدث Lenovo Legion 2 Pro بمواصفات رائعة

أطلقت شركة لينوفو رائدة صناعة الإلكترونيات العالمية، هاتفها الجديد للألعاب لينوفو Lenovo Legion 2 Pro، حاملاً معه عدد من المواصفات الحديثة أبرزها بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط، مستهدفة من ورائه تلافي عيوب الحوادث المماثلة المنافسة في الإصدارات السابقة، فضلاً عن زيادة معدل السرعة والدقة التي تحملها بعض المواصفات الداخلية والقدرات التخزينية الكبيرة التي تظهر في وجود ذاكرة عشوائية بقدرة 16 جيجابايت رام، وسعة تخزين 512 جيجابايت، مزودًا بشاشة من نوع أموليد AMOLED بحجم 6.92 إنش، ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هيرتز ومعدل لمس بسرعة 720 هرتز.

مواصفات لينوفو Lenovo Legion 2 Pro

ومن مواصفات لينوفو Lenovo Legion 2 Pro أيضًا التي تميزه عن العديد من الجوالات الأخرى المخصصة للألعاب، تصاميم الكاميرات الخاصة به، حيث يأتي بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 44 ميجابيكسل، بينما تتوسط الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، مع وضعية دعم تسجيل فيديو بدقة K 4 عند 120 إطار لكل ثانية، ويمكنه في الوقت ذاته تسجيل فيديو بدقة K 8 عند 30 إطار لكل ثانية، ويعمل بواسطة معالج Snapdragon 888.

منفذ USB-C جانبي

كما يمتاز هاتف الألعاب الجديد من لينوفو، بوجود منفذ USB-C في الإطار الجانبي بجوار زر التحكم في مستوى الصوتيات، برفقة مروحة فعلية مدمجة في الجهة الخلفية مع تقنية التبريد السائل ونظام لتشتيت الحرارة، من أجل دعم تبريد الهاتف بكفاءة أثناء الاستخدام المكثف في الألعاب، وهو ما يعالج مشكلة التهنيج، على أن يتم طرحه باللونين الأبيض والأسود بتصميم حراري أفضل، بالإضافة إلى تزويده بمكبرات صوت أمامية مزدوجة ومحرك خطي ثنائي المحور X.

السعر المتوقع لهاتف الألعاب

وفتحت الشركة الإيطالية باب الحجز على الهاتف الذي تم طرحه بالأسواق اعتبارًا من اليوم الخميس 8 أبريل، وسط عمليات كبيرة للطلب عليه لما يحمله من مواصفات أحدث، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد بسعر متوسط 500 دولار أمريكي أو يزيد أو ينقص قليلاً، مع العلم أن الهاتف تم يحمل مواصفات تستوعب تحميل وممارسة كافة الألعاب الإلكترونية البسيطة والمعقدة دون أي مشاكل.