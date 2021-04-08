خطوات التسجيل في منصة العمل التطوعي السعودية 1442

هناك ما يزيد عن مليون متطوع بالمملكة العربية السعودية ينتظرون فتح أبواب العمل التطوعي في المملكة، حتى يتمكن عدد كبير من المواطنين السعوديين إلى جانب المقيمين على أراضي المملكة من المشاركة بالعمل التطوعي، وللتسهيل عليهم تم إتاحة إمكانية التسجيل في منصة العمل التطوعي السعودية إلكترونيًا ببضعة خطوات بسيطة، عبر شبكة الإنترنت يستطيع من خلالها التطوع بسهولة، حتى يتسنى للمتطوع الحصول على شهادة التطوع واكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة للمتطوعين.

منصة العمل التطوعي

تعد منصة العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية من أهم المنصات الإلكترونية التي توفر البيئة الآمنة لتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة التي توفر الفرص التطوعية والمتطوعين بالمملكة العربية السعودية، حتى تعزز من العمل التطوعي الذي يعد بمثابة عملًا رائعًا بالمملكة يعمل على تفعيل طاقات المجتمع.

كما تعمل منصة العمل التطوعي على إتاحة إمكانية توثيق الساعات وإصدار شهادات التطوع عبرها، ومن المعروف أن منصة العمل التطوعي قام بتدشينها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السيد أحمد بن سلمان الراجحي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ولتلبية احتياجات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

يقوم بالإشراف على منصة العمل التطوعي العديد من المؤسسات الوطنية في المملكة العربية السعودية أهمها:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة الاسكان.

وزارة الصحة.

وزارة التجارة.

الشؤون البلدية والقروية.

خطوات التسجيل في منصة العمل التطوعي 1442

يتم التسجيل في منصة العمل التطوعي للسعوديين والسعوديات والمقيمين بالأراضي الحجازية الكترونيا، كما يُتاح لهم الدخول بالدورات التدريبية المختلفة بمجالات التطوع بالعمل التطوعي من خلال اتباع الخطوات الآتية: