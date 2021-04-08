عقوبات امريكية على 7 كيانات صينية

عقوبات امريكية على 7 كيانات صينيةاعلنت الولايات المتحدة اليوم، إضافة سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة الى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات معتبرة اياها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزيرة التجارة الاميركية جينا ريموندو قولها في بيان إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".

وبموجب العقوبات، لن تتمكن هذه الشركات بعد الآن من إقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأمريكية.

وأضافت ريموندو: "قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم يكن غالبية، الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها، إذ تصاعدت حدة التوتر بين البلدين على خلفية اتهام واشنطن لبكين بسرقة ملكياتها الفكرية.