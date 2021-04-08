بيروت في رمضان.. أوضاع صعبة وزينة خجولة

فيما توجهت شريحة قليلة من اللبنانيين عموما، وسكان العاصمة بيروت خصوصا، إلى الأسواق لشراء مؤونة شهر كامل من تمور وحبوب ومعجنات، فإن شريحة أخرى، وفي ظل زينة خجولة تنتشر في الشوارع، قررت أن تزين منازلها احتفالا بقدوم شهر رمضان.

الناس يفتقدون نبض رمضان وبهرجته في الشوارع، بسبب الحالة الإقتصادية المتردية في لبنان، والدعوة للإقفال الليلي في ظل جائحة كورونا.

"في الحقيقة قررت عدم تزيين منزلي هذا العام، لأن المبلغ الذي سأصرفه من أجل ذلك يمكنني الإستفادة منه بشراء الطعام ومستلزمات الصوم".. تقول سميرة الخطيب التي التقاها موقع "دوت الخليج " في أحد محال "السوبرماركت" خلال بحثها عن العروض الخاصة بهذا الشهر.

من جانبها، قالت ابتسام الغول، التي وقفت أمام ركن خاص بالمنتجات الرمضانية، يضم الفاكهة المجففة وقمر الدين وشراب الجلاب والتمر، لموقع "دوت الخليج": "لم أرغب في أن يمر هذا الشهر مرور الكرام على بيتي، خصوصا أن أحفادي ينتظرونه بحماس ويحبون تفحص الزينة ".

أما دور العجزة الإسلامية ودور الأيتام في بيروت، فترتفع في محيطهما زينة رمضانية مختصرة، تكاد لا ترى قياسا بالسنوات السابقة.

"اللبنانيون بتضامنهم درع أمان"

وقال مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الأيتام الإسلامية في لبنان، القاضي والوزير السابق الدكتور خالد قباني: "ما أضاعت المؤسسات طريقها، وما استسلمت لليأس، ولا سلمت بواقع مرير ومتأزم، فقد آمنت بمجتمعها وبالخير في نفوس أفراد هذا المجتمع، وبقدرته وروح التضامن التي تجمع بين فئاته وعناصره".

وأضاف في تصريحات لموقع "دوت الخليج": "عزمت مؤسسات دار الرعاية وعملت وجهدت وتوكلت، ووقفت إلى جانب اللبنانيين فيما أصابهم من كوارث ومآس".

وتابع: "شكّل اللبنانيون بتضامنهم وتعاطفهم درع أمان وحماية للمؤسسات الإنسانية والمتخصصة بالرعاية، كما مثلت مؤسسات الخير العربية دعما كبيرا لتلك المؤسسات ولاستمرار الحياة.. لا نخاف لأن الأحداث الخطيرة والمقلقة التي تمر على لبنان، تزيدنا صلابة وعزيمة وإصرارا على حمل الرسالة، من أجل بناء مجتمعنا والنهوض به".

وأكد قباني على أن تلك المؤسسات "ستستمر في عملها بدعمكم وثقتكم، وستحرص كل الحرص على الأمانة والشفافية في العمل"، وختم حديثه بالشعار المعتمد لهذا العام من قبل مؤسسات دار الرعاية: "إِنَ مع الْعُسرِ يسرا".

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة في دار الأيتام الإسلامية، رانية زيتون، لموقع "دوت الخليج": "إن مؤسسات الرعاية ستوزّع الزينة استثنائيا هذا العام في شارع كورنيش المزرعة وحده، وستقام وقفة احتفالية لإضاءتها على الكورنيش استقبالا للشهر الفضيل الأحد المقبل.. أما المسيرات فستقتصر على سيارة تجوب الشوارع في بيروت ومناطق أخرى، مع إذاعة صوت للتذكير بحلول شهر رمضان المبارك، وعلى وقع أناشيد دار الأيتام الإسلامية المحببة للناس، مثل (بيروت يا بيروت)".

فانوس رمضان العملاق

وبدورها، قالت العضوة بمجلس بلدية بيروت، يسرى صيداني: "تغيب عن أسواق بيروت هذه السنة إضاءة فانوس رمضان الضخم التراثي، الذي كان يوزع نوره على مختلف الشوارع المتفرعة منها، قبالة مسجد محمد الأمين وسط العاصمة. فهذا المشروع لن يرى النور هذا العام ".

وكشفت صيداني لموقع "دوت الخليج"، عن مباشرة بلدية العاصمة بتوزيع قسائم شرائية كان من المقرر توزيعها في شهر يونيو الماضي، قائلة إنها "بقيت في ديوان المحاسبة للأسف، حيث وصلت الموافقة عليها، وتبلغ قيمة كل قسيمة 200 ألف ليرة لبنانية (أقل من 20 دولارا أميركيا)".

وأوضحت أنها ستُوزع على 550 مستفيد من سكان العاصمة بيروت، حيث ستصلهم إلى منازلهم.

وعن زينة "فانوس رمضان" وسط بيروت، قالت: "نفضل صرف المبلغ المخصص لذلك على صيانة المدينة في ظل الضائقة الاقتصادية، خصوصا أن الفانوس يشع ليلا، وليل بيروت حزين بسبب الإقفال".

واستطردت بالقول: "كانت تكلفة الزينة تبلغ 40 مليون ليرة لبنانية للفانوس التراثي الضخم، وحاليا وصلت تكلفة صيانته وإضاءته قرابة مائة مليون ليرة"، واعدة بتزيين الساحة في العيد في حال تم تشكيل الحكومة العتيدة.

من جهة أخرى، رفعت مساء الخميس لوحات زينت بيروت، موقعة باسم بعض الجمعيات المحلية، تحمل شعارات من وحي وباء كورونا، مثل: "معكم باللقاح أو بلا لقاح"، و"معكم قبل كورونا وما بعدها ".