نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الدراسة في مدارس الشارقة عبر نظام الهجين 18 أبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة الدراسة في مدارس الشارقة، بالتعاون مع الفريق المحلي لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عودة الدراسة في مدارس المناهج الأجنبية والمناهج الآسيوية بداية من الأحد المقبل الموافق 18 أبريل عبر نظام التعليم عن بعد أو نظام الهجين وذلك حسب رغبة ولي الأمر إجراء فحص كوفيد-19 قبل موعد الدراسة ب 72 ساعة على الأكثر.

عودة الدراسة في مدارس الشارقة

ستنطلق الدراسة من جديد في مدارس الشارقة بعد أن قضى الطلاب عطلة الربيع، وتتزامن الدراسة مع شهر رمضان المبارك، لذا دعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بضرورة تقليص عدد ساعات الدراسة لتتراوح ما بين 3 إلى 5 ساعات حتى يتمكن الطلاب من مواصلة اليوم الدراسي، و أمرت الدكتورة محدثة الهاشمي

رئيسة الهيئة بضرورة توفير بيئة دراسية آمنة للطلاب، وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا في جميع المؤسسات التعليمية، ويذكر أن نسبة المتلقين لقاح كورونا من المعلمين والإداريين في مدارس الشارقة بلغت 74٪ للجرعة الأولى، أما بالنسبة للجرعة الثانية تجاوزت 64٪، مما يجعل الطمأنينة تسري في قلوب أولياء الأمور.

الدراسة في حضانات الشارقة

انطلقت الدراسة في حضانات الشارقة بداية من يوم الأحد الموافق 28 مارس بنظام اليوم الكامل بعد إجراء العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية لتوفير بيئة آمنة للأطفال، وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي حرص هيئة التعليم الخاص على صحة وسلامة جميع الكوادر التعليمية والفنية في الهيئة سواء طلاب أو معلمين أو إداريين

لذا عملت على متابعة مستجدات وباء كورونا، حيث قامت بعمل جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الأطفال مرة أخرى إلى الحضانات، وتضع الهيئة مسؤولية سلامة الطلاب والمعلمين في أولى أولوياتها، لذا ستتخذ كافة الإجراءات التي تضمن صحة وسلامة الأطفال والمعلمين، كما أنها ستتخذ القرار اللازم بشأن تحويل التعليم إلى تعليم عن بعد أو استقبال الطلاب في المدارس والحضانات.