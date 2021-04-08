مجمع كليات التقنية يؤكد زيادة إقبال الطلاب على العلوم الصحية 

مجمع كليات التقنية يؤكد زيادة إقبال الطلاب، شهد العام الدراسي الجاري زيادة في إقبال الطلاب على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية، وذلك لرغبة الطلاب في دراسة التخصصات التي تعتمد على التطبيق والممارسة والاحتراف في المهارات، ومن أبرز هذه التخصصات تخصص العلوم الصحية الذي شهد زيادة ملحوظة عن العام الماضي والتي وصلت إلى 16٪، حيث بلغ عدد طلاب التخصصات الصحية 2188 طالب وطالبة، بينما كان عدد الطلاب في العام الماضي 2544 طالب وطالبة، ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى ظهور جائحة الوباء.

تخرج دفعة جديدة من طلاب الطب الطارئ

شهدت إمارة دبي تخرج دفعة جديدة من طلاب الطب الطارئ، حيث قام بتنظيم الحفلة الكلية بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقد حضر الحفل مدير عام هيئة الصحة بدبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن متخرجي هذا العام والبالغ عددهم 22 22 طالب وطالبة بمثابة إضافة نوعية للقطاع الصحي وهو إحدى القطاعات الهامة في الدولة، حيث يتمتع هؤلاء بالمهارات والقدرات التدريبية التي تجعلهم قادرين على الإنطلاق في ساحة العمل وخدمة البلاد.

برنامج الطب الطارئ

برنامج الطب الطارئ من البرامج الهامة التي أطلقتها مجمع كليات التقنية في جميع فروعها المتواجدة في العين والشارقة وأبو ظبي، حيث يدرس فيها ما يقرب من 275 طالب وطالبة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشرطة دبي وشرطة أبوظبي والإسعاف الوطني والإسعاف الوطني الإيرلندي، حيث تتعاون هذه المؤسسات فيما بينها من أجل إخراج دفعة على درجة عالية من الكفاءة والاحتراف في مجال الطب، وذلك باعتباره خط الدفاع الأول الذي يقف أمام الأزمات والتحديات التي تواجه الوطن لضمان الأمن والسلامة لأفراد الوطن، والذي ظهر مدى أهميته الوباء.